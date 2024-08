El domingo pasado, Gonzalo Peillat se puso en el ojo de la tormenta después de marcarle un gol a Argentina jugando para Alemania en el marco de los cuartos de final del hockey masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es que no solamente se detuvo allí.

Peillat, que había ganado la medalla de oro con Argentina en Río de Janeiro 2016, festejó alocadamente la mencionada anotación que terminó siendo muy importante para la clasificación del combinado teutón a las semifinales del mencionado evento que se desarrolla en Francia.

En ese contexto, este martes, Peillat volvió a presentarse con Alemania, esta vez buscando el pasaje rumbo a la gran final de los Juegos Olímpicos. Lo hizo enfrentando al peligroso seleccionado de India, que no les puso las cosas sencillas a los europeos.

Pero lo cierto es que Alemania se terminó imponiendo por 3-2 con Peillat como la máxima figura del espectáculo. Es que el argentino nacionalizado se despachó, nada más ni nada menos, que con una anotación y una asistencia frente a los asiáticos.

De esta manera, Alemania se transformó en el segundo finalista de los Juegos Olímpicos. Ahora, el equipo de Peillat enfrentará a los Países Bajos, que más temprano pasó por arriba a España con un contundente 4-0, en la búsqueda de la medalla de oro.

Peillat celebrando su gol ante Argentina.

Las polémicas declaraciones de Peillat

“Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron. Hoy, a la gente que está sentada en el sillón de su casa, criticando lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante”.

“Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere. Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera. Una medalla olímpica creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé”.

“Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi… No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores. Hay muchas cosas que las leo… Pero, qué sé yo… Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry… Como dijo Maradona, que la sigan chupando”.