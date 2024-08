La organización de París 2024 ha sido fuertemente criticada por los atletas. Incluso campeones olímpicos han destacado que la Villa Olímpica no está diseñada para el alto rendimiento deportivo. Sin embargo, las declaraciones y acusaciones realizadas por el múltiple medallista Adam Peaty, han llevado la polémica al siguiente nivel.

En diálogo con un medio local, el británico Peaty, campeón olímpico en Río 2016 y Tokio 2020, y medallista de plata en estos Juegos de París 2024, acusó fuertemente a la organización: “La narrativa de la sustentabilidad lo único que ha hecho ha sido castigar a los atletas. Quiero carne, necesito carne para rendir y es lo que como en casa ¿Por qué debería cambiarlo? Yo como pescado, y la gente ha estado encontrando gusanos en los pescados. Eso no está bien”, afirmó.

El seis veces medallista olímpico agregó que: “El catering no es lo suficientemente bueno para los atletas, y no nos permiten rendir de la mejor manera. Necesitamos lo mejor para poder dar tanto como realmente podemos”. Peaty prosiguió explicando que estas quejas son para que la organización mejore y lo comparó con los otros juegos en los que participó: “En Tokio y en Río la comida fue increíble. Pero en ésta ocasión no hay suficientes opciones de proteína, hay colas de 30 minutos para comer, esto debe ser estudiado en profundidad y detalle“, expresó.

El múltiple campeón olímpico Adam Peaty criticó a la organización. IMAGO

“Hay un estándar que respetar, los mejores [deportistas] del mundo están aquí, y no los estamos alimentando como tal”, prosiguió Peaty, que completó declarando: “Tan sólo busco que la gente mejor en sus roles y sus trabajos, y creo que los atletas son los mejores para vociferar esto.”

La respuesta de la organización de París 2024

El medio británico recopiló los comentarios de Peaty y habló con un vocero de la organización de París 2024, que salió a defender su postura. “Hemos estado escuchando a los atletas y tomando su feedback con seriedad“, inició.

“Desde la apertura de la Villa Olímpica hemos estado trabajando con nuestro socio Sodexo Live! para adaptarnos a sus pedidos y proactivamente responder al creciente uso de los restaurantes de la Villa, así como a las observaciones de los atletas durante los primeros días”, destacó el vocero, dando a entender que ya no hay tales problemas con la comida.

Thomas Bach, Presidente del COI, en la Villa Olímpica de París 2024.

Además comentó: “Como resultado, las cantidades de ciertos productos han incrementado significativamente y más empleados han sido contratados para lograr que el servicio sea entregado con fluidez.”

La organización de París 2024 también afirma haber trabajado con los nutricionistas de las diferentes naciones, aunque varios atletas han tenido que modificar las dietas a las que estaban acostumbrados.