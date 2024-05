Los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores a la cita olímpica y eso complica los planes de Mascherano.

Cada vez falta menos para los Juegos Olímpicos y Javier Mascherano quiere tener la mejor selección posible. Lamentablemente, de cara a la cita olímpica eso no depende de él ya que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores y eso complica los planes en muchos casos. En estos tiempos es cuando empiezan los tironeos entre los futbolistas y sus clubes porque algunos entienden y respetan el deseo de ellos y en otros casos no.

La intención de Javier Mascherano es llevar a la mayor cantidad de campeones del mundo en Qatar, por lo que se estima que los tres mayores de 23 años serán tres que conozcan cuanto pesa la Copa del Mundo, pero además también desea llevar a dos menores de 23 que estuvieron en la gesta histórica de Qatar: Thiago Almada y Enzo Fernández. Según el periodista Gastón Edul, Chelsea no cedería al ex mediocampista de River.

¿Por qué Chelsea no quiere ceder a Enzo?

Chelsea viene de malos resultados en las últimas dos temporadas y hubo recambio de entrenador. Con la contratación de Enzo Maresca, los Blues pretenden que Enzo Fernández esté desde el comienzo de la temporada, por lo que eso no es compatible con ir a los Juegos Olímpicos. El futbolista ya dejó claro su deseo de estar en París 2024 y en caso de recibir la negativa va a insistir para que lo dejen ir. Cabe recordar que la cita olímpica será del 26 de julio al 11 de agosto, aunque el fútbol inicia unos días antes.

Enzo Fernández, actualmente en Chelsea. (Foto: IMAGO).

¿Qué campeones del mundo irían a los Juegos Olímpicos?

Si bien restan confirmaciones, Javier Mascherano tendría asegurada la presencia de Thiago Almada -todavía menor de 23 años- además de de Julián Álvarez y Nicolás Otamendi, estos sí ya ocupan dos de los tres cupos de mayores de 23. En los próximos días se sabrá quién será el tercero de los mayores y se estima que también sea uno de los que levantó la Copa en Qatar 2022.

El grupo de la Selección Argentina

La Selección Argentina de fútbol abrirá su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 el 24 de julio ante Marruecos en Saint-Etienne. El 27 se verá las caras con Irak en Lyon y el 30 hará lo propio con Ucrania en la misma sede. Con la gran camada de jugadores Sub 23, sumado a los tres mayores, Argentina es uno de los grandes candidatos a quedarse con la medalla dorada.