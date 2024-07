En sus primeros Juegos Olímpicos, el catamarqueño de 23 años Julián Gutiérrez buscará inaugurar el medallero argentino en París 2024 luego de lograr la clasificación a la final de los 10 metros de rifle de aire comprimido masculino, en las competencias de tiro.

Nacido en San Fernando del Valle de Catamarca en el año 2000, Gutiérrez logró no solo meterse entre los ocho finalistas de la disciplina, sino que también se consagró con un nuevo récord sudamericano en tiro y ya asentó la mejor participación argentina en el deporte a nivel olímpico en los últimos 36 años.

Con su participación en la final, el argentino ya se aseguró un diploma olímpico y buscará ir por la primera medalla para Argentina en estos Juegos Olímpicos de París 2024. En la ronda clasificatoria, Gutiérrez compartió el mejor lugar en la clasificación con el chino Lihao Sheng, último subcampeón olímpico, con 631,7 puntos. A nivel parcial, en las seis series de diez disparos, sus puntajes fueron: 106,0 / 105,5 / 105,3 / 104,9 / 105,6 / 104,4.

Julián Gutiérrez, a la final olímpica de Tiro (@prensaCOA)

Además de él y el mencionado Lihao Sheng, los restantes competidores en la final de tiro con rifle desde 10 metros serán Danilo Sollazzo (ITALIA/631,4), Miran Maricic (CROACIA/631,3), Daehan Choe (COREA DEL SUR/630,8), Víctor Lindgren (SUECIA/630,7), Arjun Babuta (INDIA/630,1) y Petar Gorsa (CROACIA/629,8). La definición será mañana, lunes 29 de julio, a las 7:00 horario de Argentina. ¿Logrará Julián Gutiérrez ser el primer medallista albiceleste en París?

Las declaraciones de Julián Gutiérrez

Luego de clasificar a la final de 10 metros con rifle en tiro, el catamarqueño habló ante la prensa y señaló: “Siempre dije que Dios proveerá, mientras trabajaba intensamente, sobre todo en el último mes. Por eso es que estoy tan contento, porque este es el fruto que recogemos por el trabajo realizado. Me imagino como estará mi familia, mis vecinos, mis amigos por este récord personal y por esta actuación. No quiero olvidarme de mi viejo, mi entrenador, que siempre me acompaña y que es parte importante de esta actuación“.

Gutiérrez con Fernanda Russo y el entrenador de Tiro, los representantes argentinos de la disciplina (@prensaCOA)

Además, palpitó la final con esperanza: “En la final la situación es diferente. Primero serán dos series de 5 tiros y luego los mano a mano. El juez te va avisando cuánto te falta a vos y cuánto para alcanzar al rival. Además, miras los televisores y sabes cómo vas, cómo van los otros. Eso tensiona, pero hay que superarlo. Lo fundamental es que yo me siento seguro con este nuevo rifle con el que compito. Me siento como con una Ferrari“.

Fernanda Russo no logró acceder a la final

La cordobesa de 24 años sumó su tercera participación en un Juego Olímpico y no pudo acceder a la final al culiminar 30° con 625.4 puntos, quedando a solo 5.9 puntos de la última clasificada, la francesa Océanne Muller. Tras haber obtenido la medalla de plata en los Panamericanos disputados en Santiago en 2023, Russo había logrado la clasificación a París 2024, pero se quedó en las puertas de la final en los 10 metros con rifle de aire comprimido.

Luego de su participación en esta disciplina, Fernanda se abrió en la entrevista que le realizó TyC Sports y dejó un crudo testimonio sobre su salud mental y cómo hizo para superar una dura crisis personal. “Hay medallas mucho más importantes que una medalla de oro. Yo estoy agradecida de poder estar viva, de poder disfrutar de la competencia. En los primeros 40 tiros pude dar la mejor versión de mi. Muy lejos quedó la Fernanda con pensamientos suicidas después de Tokio y creo que eso es lo más importante“, comenzó.

En sintonía, Russo siguió contando su realidad: “La llamé a mamá y a todo el equipo. Una medalla hubiera sido increíble. La seguiré buscando hasta que, o no de más, o hasta que la consiga. Pero ver la cantidad de mensaje que tenía ese es mi premio. Cuando me abrazaron me dijeron ‘hiciste una prueba increíble’ y esto es todo lo que había. Me quedé vacía. Se ahora lo que es disfrutar unos Juegos Olímpicos, después del tercero. ‘Che, se puede mirar para adelante’ Hoy las lágrimas son de emoción. Somos nosotros los que estamos parados en la línea, los que quedamos solos. Desde mi lado me encanta poder compartir este tipo de experiencias. Damos muchas otras peleas. De gestión, políticas, de alto rendimiento. El alto rendimiento no entiende de errores o márgenes“.

Para cerrar, dejó un emotivo y reflexivo mensaje: “Y quédense con esto, porque yo hacía tres años cuando fue Tokio no podía pensar que mi vida podía seguir y yo vuelvo a mi casa y tengo una facultad donde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro. Yo terminé de tirar y me sentía viva. Busquen eso, busquen vivir. El alto rendimiento es un regalo. Porque si no hubiese sido por mi equipo de contención no estaría acá y seguro no estaría respirando. Así que les mando un beso grande y gracias por bancarme siempre“.