Sergio Maravilla Martínez vivirá una noche histórica este martes, porque volverá a pelear en Argentina por primera vez desde que decidió salir del retiro y porque será su estreno absoluto en el mítico Luna park, donde se enfrentará al colombiano John Teheran en un combate pactado a diez asaltos organizado por la promotora del también excampeón mundial Marcos Chino Maidana.

Tras tomar confianza con una serie de victorias luego de una inactividad de seis años, el excampeón mundial de peso mediano del CMB dijo tener intenciones de volver a pelear por un título mundial, aunque también reconoció en reiteradas ocasiones que está a una derrota de un nuevo retiro.

Esos deseos le han valido algunas críticas de parte de quienes creen que a los 48 años debería pensar más bien en realizar exhibiciones como las que hace Floyd Mayweather por el mundo y no en volver a ser campeón del mundo. A ese tipo de comentarios, Maravilla respondió con una curiosa comparación que incluyó a Lionel Messi.

"Hater es el odiador y eso siempre va a haber. Tiene haters Messi. Ya está. A veces jode cuando la crítica sale de lo deportivo. Cuando se meten conmigo por no se qué o cuando se meten con mi familia, con alguien que quiero. Eso me molesta muchísimo. Y si me los cruzo por la calle los cagaría a trompadas, literalmente", dijo en una entrevista concedida a Olé.

Por otra parte, Maravilla expresó sus sensaciones por tener finalmente la oportunidad de pelear en la Meca del Boxeo Argentino luego de 61 combates como profesional recorriendo el mundo: "Es un sueño que yo había cancelado ya, lo postergué mucho tiempo y llegó un momento en el que dije, 'bueno, ya está, se acaba mi carrera y en el Luna al final me falta pelear'. Porque peleé en el Madison Square Garden, en Las Vegas, en el Main Arena de Manchester, en la plaza de toros de La Cubierta en Madrid... Es decir, en sitios que son importantes, y me faltaba el Luna, y de repente... Es como un regalo, lo tomo como un momento realmente maravilloso, único".