El futuro de Lionel Messi es una incógnita: a poco más de 2 meses para la finalización de su contrato con el Paris Saint Germain, el delantero argentino aún no llegó a un acuerdo con el equipo francés para extender el vínculo, por lo que desde el elenco rosarino se ilusionan con tenerlo en sus filas.

Ignacio Astore, el presidente de Newell's Old Boys de Rosario, habló con Infobae, en donde además de hablar del momento institucional del club, entre otras cosas, mostró el interés por incorporar al astro argentino, aunque se mantuvo cauteloso para no ilusionar a los hinchas con su llegada.

"No hablé con él. Es un jugador que tiene contrato hasta junio. Tampoco me quiero mezclar en el fanatismo del hincha de que lo quiere tener sí o sí. Hay tiempos, hay que esperar, que Newell’s tiene que tomar su camino de transformación y crecimiento. Después el tiempo y la vida dirán cómo termina esta película", comenzó.

Sobre la posibilidad de tenerlo en julio, una vez que finalice su contrato, declaró: "Lógicamente que, si no tiene contrato y no tiene club, seguramente nos sentaremos a hablar. De momento me parece una falta de respeto que yo invada al profesional en la medida que tenga actividad. No corresponde eso. Porque el socio puede decir “qué está haciendo Astore que no hace nada para traerlo al mejor jugador del mundo”.

Por último, reconoció por donde intentaría contactarse con el capitán de la Selección Argentina: "Por parte de allegados, por parte del club, por parte de él (Messi). Siempre que hay intenciones de acercamiento, en cualquier ámbito de la vida, o vos se lo hacés llegar o te lo hacen llegar, o vos lo sondeás, o lo buscás".