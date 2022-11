Lionel Messi centra la atención en el Mundial de Qatar 2022. El capitán de la Selección Argentina es consciente de las expectativas, pero mantiene la calma. En este escenario, demostró serenidad y transmitió esperanzas durante una entrevista con Jorge Valdano.

El futbolista de París Saint-Germain dialogó de manera exclusiva con "Universo Valdano", el programa de la televisión española que conduce el argentino campeón del mundo en México 1986. Con un semblante relajado, el delantero abordo diferentes temas junto al ex goleador.

Por supuesto, el ganador de siete Balones de Oro se refirió a la Albiceleste y el sueño por proclamarse campeón en la nueva edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, el rosarino también brindó detalles sobre sus comienzos en el fútbol y su pasado en Barcelona.

¿Cómo ver la entrevista de Lionel Messi con Jorge Valdano?

La entrevista formó parte del tercer capítulo de la sexta temporada de "Universo Valdano", que se emite por el canal español #Vamos de Movistar Plus+. De todas maneras, los fanáticos que se encuentran en Argentina u otros países pueden disfrutar de la nota a través del Twitter de Fútbol en Movistar Plus+ y de #Vamos, donde se compartieron fragmentos. Además, no se descarta que pueda encontrarse en el YouTube del mencionado canal en el futuro.

Las mejores frases de Lionel Messi en Universo Valdano

"Desde chico jugaba de la misma manera que lo hago ahora . Ese don lo fui fortaleciendo, pero sé que eso me lo dio Dios, de eso no tengo ninguna duda".

"Yo crecí con la pelota desde que tengo uso de razón . Tenía hermanos, primos más grandes y me metía con ellos. Me encantaba jugar y no me importaba contra quién".

"Soy muy ordenado con todo. Me gusta tener todo ordenado y me molesta cuando las cosas no se dan como estaban ordenadas".

"Empecé en la selección con 17, 18. Fui al Sub-20 que ganamos, también los Juegos Olímpicos. Encontré una camada muy buena y luego compartimos mucho en la Mayor , donde jugamos varias finales".

"Siempre sentí el cariño de la gente, aunque hubo una parte que siempre me cuestionó y miraba todo lo que hacía".

"Fue una etapa extraordinaria. Viene Guardiola, que nos hace crecer como equipo y encuentra una generación única . Era impresionante ir a jugar a cualquier lado sabiendo que íbamos a ganar y de la manera en la que lo íbamos a hacer".

"Guardiola hizo daño al fútbol. Todos lo quieren copiar . Después de eso encontré muchos Guardiolas y te das cuenta de lo que hicimos".

"(Guardiola) Me llamó un día a las 7 de la tarde, ven a la ciudad deportiva me dijo. Vas a jugar de nueve falso . Teníamos a Eto' o y Henry. Para ganar al Madrid hay que jugar, ser protagonista. Empezamos perdiendo, pero luego marca Henry con un pase mío".

"Ser Messi tiene su parte donde me gustaría pasar desapercibido , no llamar la atención y que todo el tiempo me están mirando. Ya me acostumbré también pero hay momentos cuando estoy con mi familia".

"Si hubiésemos perdido con Brasil habría perdido una final más, quizá me habrían criticado de nuevo. Ahora hemos conseguido que en Argentina ya no se mire tanto el ganar o perder . El periodismo y la gente cambió un poco la cabeza. Se mira también el recorrido".

"Scaloni siempre tuvo una personalidad muy especial . Más allá de que es un técnico buenísimo, lo mejor que tiene es la comunicación y como manejó el grupo. Apostó por un grupo, por redirigir jugadores que serían importantes. Está seguro de él mismo. El grupo que se armó es todo gracias a él".

"Hoy por hoy cualquier selección es complicada. Sea cual sea el nombre es difícil ganarle. No tuvimos mucho choque contra equipos europeos. A ellos tampoco les gusta medirse a equipos sudamericanos. Las Eliminatorias son terribles. Llegamos en buen momento, pero no podemos creernos favoritos. Hay que ir paso a paso".

