El ex Fórmula 1 que refuerza al equipo de Agustín Canapino antes de la Indy 500

Agustín Canapino concentra toda su atención para la próxima gran carrera en la IndyCar. Es que el próximo 26 de mayo estará por segunda vez en las 500 millas de Indianápolis con el objetivo de mejorar lo hecho en 2023. Mientras tanto, el Juncos Hollinger Racing sigue apostando por nuevo talento para continuar creciendo en la categoría.

Este jueves 16 de mayo se oficializó la llegada de David O’Neill como nuevo director de equipo del Juncos Hollinger Racing. Hace algunos años, trabajó en la Fórmula 1 en varias escuderías. Ahora, se encargará de trabajar a la par junto al director David Morgan.

“Después de haber dedicado tiempo a conocer al equipo durante las últimas semanas, está claro que David O’Neill aportará ideas innovadoras no sólo a JHR como equipo, sino a la NTT INDYCAR SERIES en su conjunto“, afirmó Ricardo Juncos, fundador y copropietario del equipo de Canapino.

David O’Neill, nuevo director de equipo del Juncos Hollinger Racing (Twitter @juncoshollinger).

El pasado de David O’Neill en la Fórmula 1

David O’Neill ya conoce el puesto de director de equipo. Durante su pasado en la Fórmula 1 supo trabajar en dicho puesto en diferentes equipos. Primero, lo hizo en Jordan donde, primero, fue jefe de mecánicos y luego asumió el puesto de director donde estuvo por siete años.

Poco después, asumió la posición de director en el equipo Virgin/Marussia, luego devenido en Manor, equipo que debutó en la Fórmula 1 en 2010. En 2014, fue reclutado por Haas para ser director de equipo y deportivo hasta la temporada 2017.

“Juncos Hollinger Racing no tiene miedo de llegar a donde otros equipos no han llegado antes, lo que los hace increíblemente bien preparados para construir su futuro. El equipo tiene una serie de iniciativas planeadas a lo largo de los próximos años, y estoy entusiasmado no sólo de ser parte de ellas, sino también de ayudar a liderar la carga junto al equipo“, manifestó O’Neill.

¿Cómo le va a Agustín Canapino durante las prácticas de la Indy 500?

La Indy 500 continúa en etapas de prácticas con vistas a la clasificación del próximo domingo 19 de mayo. El último miércoles, Agustín Canapino, terminó en el 34º puesto de la jornada de prácticas, que se vio condicionada por la lluvia.

“Probamos muchas cosas. Siempre estuve con el aire limpio y sin succión. Intentamos conseguir un auto para la clasificación y ganar confianza. Trabajamos en muchas configuraciones diferentes así que fue un buen día“, afirmó el piloto argentino, según Automundo.

