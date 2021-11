El emotivo mensaje de Pedri a Messi en plena gala del Balón de Oro: "Gracias por todo lo que me ayudaste"

En tierras parisinas, más precisamente en Théâtre du Châtelet, se llevó a cabo la ceremonia en la que distinguieron a los mejores futbolistas del mundial, donde hubo tiempo para entregar el Trofeo Kopa y el Balón de Oro. Y Messi, quien dijo presente, recibió un importante mimo.

Cuando aún estaba en Barcelona, la Pulga recibió con los brazos abiertos a Pedri, quien llegó proveniente de UD Las Palmas. Y el juvenil, que ya es reconocido a nivel mundial, fue galardonado con el trofeo que lo reconoció como el mejor futbolista europeo menor de 21 años.

Al momento de subir al estrado y expresar sus sensaciones, Pedri se tomó un instante para rendirle homenaje a Lionel Andrés Messi: "Quiero agradecerle al Barça, a toda la gente que me ha apoyado día a día, a los jugadores, a los entrenadores, sobre todo a los capitanes que me hicieron mi estancia en Barcelona más fácil, como Leo que está aquí presente. Gracias por todo lo que me ayudaste", expresó el juvenil.

Y se mostró muy orgulloso de haber sido elegido como el mejor futbolista menor a 21 años de la temporada: "Hace poco cumplí 19 años y creo que la mejor manera de celebrarlo es recibir este premio al lado de los mejores jugadores del mundo", afirmó.