La carrera de Lionel Messi en PSG está llegando a su fin. A pesar de que los directivos del elenco parisino le ofrecieron la renovación de su contrato, todavía no respondió a la misma y comenzó a rumorearse un posible retorno a FC Barcelona. Pero como si fuese poco, también se lo vincula con el fútbol árabe, donde Al-Hilal sería el principal interesado.

En las últimas horas, fue su padre quien disparó en las redes sociales con un fuerte comunicado en el que sentenció que su salida de Francia aún no está confirmada, como así también desmintió un precontrato con los saudíes. Pero ante los fuertes rumores, el capitán de la Selección Argentina fue duramente criticado por un ex futbolista de élite.

Mediante una entrevista con Ziggo Sports, fue Marco van Basten quien se encargó de analizar la posible llegada del astro argenitno a la Liga Profesional Saudí. Y al ex goleador neerlandés no le gustó para nada la decisión que podría llegar a tomar el delantero que fue campeón del mundo en el último Mundial de Qatar.

Quien también supo ser entrenador de Ajax, no tuvo pelos en la lengua y tildó a Messi de un futbolista que solo está pensando en el dinero: "No entiendo, ir a jugar a Arabia Saudita para ganar mucho dinero que ya se ha ganado antes, me parece miserable", enfatizó.

Así como lo criticó por la posible decisión que podría llegar a tomar el rosarino, van Basten destacó que "Messi tiene que hacer las cosas que ama, tiene que ser su propio jefe". Mientras tanto, el futuro del futbolista de 35 años continúa a la deriva. ¿Dónde continuará con su carrera?