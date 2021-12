Lionel Messi atraviesa uno de los mejores años de su carrera deportiva. Después de conquistar América con la Selección Argentina y también al haber obtenido su séptimo Balón de Oro, el rosarino recibió una nueva distinsión y ya necesita una nueva repisa en su casa.

Sin duda alguna que Messi recordará por siempre el año 2021. Se sacó una mochila muy pesada con la Albiceleste, además de que después de 17 temporadas abandonó a Barcelona y cambió de equipo, donde comenzó a vestir la camiseta de París Saint-Germain. Y si bien todavía no se otorgó el premio The Best, la Pulga fue reconocida en Argentina.

Bajo el marco de los Premios Olimpia, que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos, el capitán de la Selección Argentina se quedó con el Olimpia de Plata, donde compartió la terna junto a Rodrigo De Paul, Emiliano "Dibu" Martínez y Aldana Cometti.

Además junto al basquetbolista Facundo Campazzo, el voleibolista Facundo Conte, la judoca Paula Pareto, y los tenistas Diego Schwartzman y Nadia Podoroska, luchará por el Olimpia de Oro 2021, premio que se adjudicó en el año 2011.