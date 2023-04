Hace una semana atrás, Xavi Hernández respondía las preguntas relacionadas al futuro de Lionel Messi con una sonrisa. Sin hablar de más, pero dejando ver que consideraba muy concreta la posibilidad de su regreso a Barcelona. Este viernes, en la rueda de prensa previa al duelo ante Betis, su semblante fue completamente diferente.

Sucede que el panorama, hasta ahora alentador, cambió por completo de un día para el otro. Al parecer, la reunión que mantuvieron hace días representantes del club y de La Liga de España no fue fructífera. De momento, esta no ha dado el visto bueno para que puedan ficharlo y contar con él la próxima temporada.

Xavi Hernández, quien ya ha reconocido tener comunicación frecuente con el crack argentino, sabe de esta situación y por ello quiso enfríar el tema ante la nueva consulta, dejando en claro que el equipo tiene actualmente otras prioridades. "No sabemos si se va a dar lo de Leo Messi. Estamos centrados en el Real Betis. Una vez hayamos ganado La Liga, ya hablaremos", manifestó.

Ante la insistencia de la prensa, el entrenador culé quiso aclarar que no fue el fichaje de La Pulga el único motivo de la reunión entre el club y la competición: "No solo es para la posible llegada de Leo, es para mejorar la plantilla del año que viene. No es un tema importante, hay una Liga por ganar. Mateu nos informa y en teoría todo va bien", dijo.

En recientes declaraciones a RMC Sport. el presidente de La Liga Javier Tebas explicó cuál es la situación actual del Barcelona y qué debería suceder para que cambie: "Tendrá que haber salida de jugadores o disminución de masa salarial. Tendrá que haber para poder inscribir a Messi. Y luego hay un dato que no sabemos, que es el salario de Messi”.