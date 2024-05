El mediocampista del Xeneize concluye su contrato en diciembre de 2024 y todavía es una incógnita saber si renovará o no.

Boca cumplió su tarea ante Nacional Potosí y lo goleó en la Bombonera. Como Fortaleza hizo lo propio ante Trinidense, el equipo de Diego Martínez terminó segundo en su grupo y deberá jugar los playoffs ante uno de los terceros de la Copa Libertadores, que hasta el momento es Barcelona de Guayaquil. Una vez finalizado el encuentro ante el conjunto boliviano, Chiquito Romero dialogó con la prensa y se refirió al futuro de Pol Fernández.

¿Qué dijo Chiquito sobre la continuidad de Pol Fernández en Boca?

“Pol es un cerebro para nosotros, es irremplazable dentro de la cancha, no hay otro que vea el fútbol como lo ve él. Nosotros sabemos que su contrato termina en diciembre, yo no sé -al menos de su boca- si continúa o no. Ojalá continúe con nosotros porque va a ser difícil reemplazarlo, es una pieza clave que puede dar dos o tres roles dentro de la cancha y te va a rendir. Juegue seis o siete puntos todos los partidos, es muy raro que juegue a menos”, afirmó Sergio Romero en diálogo con ESPN.

Sergio Romero. (Foto: IMAGO).

¿Qué será del futuro de Pol Fernández?

Todo indica que Pol Fernández no continuará en Boca de cara al próximo año. Se evalúa si saldrá en el próximo mercado de pases para que no se vaya en condición de libre o si continuará hasta diciembre y luego se buscará un resarcimiento económico. Cabe recordar que Juan Román Riquelme tiene debilidad por él y lo hace público cada vez que puede.

Otros cinco que se irían

Boca cuenta con uno de los mejores planteles de Argentina y todo parece indicar que de cara al 2025 habrá una depuración importante. Darío Benedetto, Norberto Briasco, Ezequiel Bullaude, Juan Ramírez y Frank Fabradejarán el Xeneize. Algunos de ellos lo harán a mitad de este 2024 y otros a fines de año. Pensando en las altas, se estima que el club de la Ribera se refuerce poco, pero con jugadores de calidad.

El principal objetivo de Boca en este año es ganar la Copa Sudamericana y también la Liga Profesional, la cual comenzó con algunos altibajos en los resultados, pero al ser un torneo largo todavía queda mucho por recorrer.