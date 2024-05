Aunque River selló con antelación su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, el cierre de su participación en la fase de grupos recibiendo este jueves al Deportivo Táchira tiene gran importancia por presentar la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda como el mejor de los primeros, lo que en adelante le permitiría definir todas las series de eliminación en condición de local.

Con las ausencias obligadas por lesión de Nacho Fernández y Leandro González Pírez, Martín Demichelis parece haber ultimado los detalles para definir el equipo con el que saltará El Millonario al terreno de juego del Monumental, buscando esa victoria que también permita comenzar a dejar atrás el malestar por los dos traspiés consecutivos, ante Temperley por Copa Argentina y Argentinos Juniors por la Liga Profesional.

Por lo que pudo verse en los últimos entrenamientos, para enfrentar al Deportivo Táchira mañana desde las 21.00 River alinearía con Franco Armani; Agustín Sant’Anna, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Milton Casco; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Esquiel Barco; Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja.

¿Qué necesita River para avanzar como el mejor primero?

Para ser el mejor de los equipos clasificados a octavos de final y poder así definir como local cada una de las series de eliminatorias que le toque disputar, River necesita no solo ganar su encuentro ante Deportivo Táchira, sino además esperar a que Palmeiras no sume tres puntos como local ante San Lorenzo. Si el equipo brasileño logra la victoria, deberá descontar una diferencia de dos goles que actualmente desfavorece al Millonario.

El Millonario volverá a jugar en el Monumental este jueves.

Marcelo Gallardo está en Argentina

Aunque todavía no se confirmó su salida de Al Ittihad, equipo con el que tuvo una campaña muy por debajo de las expectativas, Marcelo Gallardo viajó de regreso a Argentina y arribó esta mañana al Aeropuerto de Ezeiza. Su llegada fue registrada por medios de prensa, pero el entrenador, que se mostró de buen semblante, no quiso hacer declaraciones.

Más allá del deseo de reunirse con su familia, hay otro motivo especial en el arribo del Muñeco al país y tiene que ver con la intención de asistir al velorio de su amigo y exrepresentante Juan Berros, fallecido por una afección respiratoria, quien había participado de las gestiones para su llegada al fútbol árabe.

Erik Lamela habló de un posible regreso a River

Sin haber concretado la renovación de su vínculo con Sevilla, Erik Lamela será jugador libre en el mercado de fichajes que se avecina y esto fue motivo suficiente para que en River no fuesen pocos los que se ilusionaron con su regreso.

Consultado al respecto, todavía en España, el futbolista aclaró: “No lo se. Sinceramente no quiero crear falsas expectativas. Estoy en un momento donde solo pienso en recuperarme de esta pequeña lesión. Ya arranco a correr en estos días para prepararme bien de cara a una próxima pretemporada. Y bueno, el club que me quiera tendrá que contactar conmigo y si yo veo que hay interés, voy a poner lo mío de mi lado. Es algo que todavía no tengo decidido“.