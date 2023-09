Un beso de Migue Granados a Lionel Messi en el cuello fue el primer video publicado en las redes sociales del canal de streaming OLGA para promocionar la entrevista exclusiva desde Miami que se estrenó este jueves con más de 300 mil personas de audiencia en vivo y en directo, solo en Youtube.

El periodista Álvaro Morales, quien desde México ejerce como uno de sus principales detractores, no tardó en capturar esas imágenes para, sacándolas de todo contexto y en gran parte por propio desconocimiento, intentar burlarse una vez más del capitán de la Selección Argentina que se coronó campeona mundial en Qatar.

“Vaya, vaya, vaya…”, escribió Alvarito en su cuenta de Twitter al compartir las fotos que capturó del video. Pero al periodista guatemalteco no le funcionó del todo bien la jugada, porque los fanáticos que Lionel Messi tiene alrededor del mundo no tardaron en hacerle recibir su merecido.

“Alavarito Morales es mucho mejor que Messi, no me mal entiendan. Obviamente Messi tiene mejor carrera pero Álvaro tiene más calidad”, escribió con ironía un seguidor. “Tu foto no ayuda a que no te burlen”, replicó otro. “No seas celosa, que también tiene para ti”, le remarcó uno más.

Aunque el periodista suele ensañarse, ya no retomó el tema y recién volvió a referirse al capitán de la Selección Argentina cuando este abandonó con una lesión muscular el partido entre Inter Miami y Toronto, que terminó con victoria 4-0 para los dirigidos por Tata Martino.

Furor por la entrevista de Messi en OLGA

Aunque Álvaro Morales no lo sabía, Lionel Messi concedió una entrevista a al canal OLGA desde su casa en Miami, con Migue Granados como host. La misma se estrenó en la mañana de este jueves y fue vista por más de 300 mil personas en vivo y en directo solo en Youtube.

El parte médico de Messi se hace esperar

Más allá de las palabras de Gerardo Martino en conferencia de prensa, se espera la publicación de un parte médico oficial a cargo de Inter Miami para terminar de conocer la gravedad de la lesión de Lionel Messi, que lo obligó a dejar el partido ante Toronto a los 35 minutos del primer tiempo. Según Federico bueno, este no solo se perdería el partido ante Orlando, sino también la final de la US Cup ante Houston.

¿Qué se le viene al Inter sin Messi?

De cara a lo que se viene en el calendario de Inter Miami, el próximo domingo desde las 20:30, los de Martino visitarán a su clásico local en el Derby de Florida sin la presencia de Messi. De momento, este es el único partido para el que el entrenador confirmó que está descartado.

¿Dónde ver los partidos de Inter Miami y Messi?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV.