Este jueves 21 de septiembre, a tono con la llegada de la primavera en Argentina, el popular canal de streaming OLGA estará presentando una entrevista exclusiva con Lionel Messi, con Migue Granados como host directamente desde Miami, donde el crack de la Selección Argentina está radicado junto a su familia desde que firmó con Inter para disputar la MLS.

Para anunciar esa entrevista que ya promete récord de audiencia, desde las redes sociales oficiales del canal se publicó un breve video en que Granados sorprende a Messi con un beso en el cuello. y una propuesta a la que este no se pudo negar: “¿Charlamos un ratito, bebé?”.

Como era de suponerse, el video no tardó en volverse viral generando expectativa entre los fanáticos que La Pulga tiene alrededor del mundo por poder ver el nuevo contenido. Tal fue la repercusión que Migue Granados se encargó de grabar un nuevo video en el que le adelantó a los seguidores de OLGA algunos de los temas de conversación.

“¿Te gusta el fútbol? Le dije. ‘Sí, me encanta’. Silencio. Y le dijo, ¿amás a Anto?. ‘Sí’, me dijo. ¿Cuándo tenés sed, tomás agua? ‘Sí, sí’, me dijo. Y le pregunté, ¿te gustó levantar la Copa del Mundo?. ‘Sí, ¡a pleno!’ Me respondió”, contó para spoilear en broma el contenido.

La emisión de la entrevista coincidirá con el horario de Soñé que volaba, el programa del conductor en el canal de streaming. Así, se reveló el misterio que existía entre sus habituales seguidores desde el inicio de la semana, al ver que tanto Migue Granados como su producción se encontraban en Miami.

Hoy juega Messi

Antes que se de a conocer la entrevista que realizó con Granados, Lionel Messi volverá a defender la camiseta de Inter Miami tras perderse los últimos dos partidos de la MLS. Su presencia para el partido de este miércoles ante Toronto FC fue confirmada por el periodista Federico Bueno, aunque no se sabe todavía si lo hará como titular o esperará en el banco de suplentes.

¿Cómo ver los partidos de Messi en la MLS?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV