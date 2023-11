David Beckham está encantado con la presencia de Lionel Messi en Inter Miami. Aunque su incorporación, junto a la de otras dos megaestrellas como Jordi Alba y Sergio Busquets, no alcanzó para revertir el muy pobre inicio de temporada y clasificar a los playoffs de la MLS, sí permitió colocar el primer título en las vitrinas del club con la coronación en la Leagues Cup.

Pero la presencia del ocho veces ganador del Balón de Oro va mucho más allá de la posibilidad de conquistar títulos y ganar partidos para el exjugador inglés y propietario de la franquicia. De hecho, en una entrevista concedida a AFP se encargó de revelar que no fue aquello su principal motivación a la hora de salir a buscar su incorporación.

“Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerlo. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos y no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS “, comenzó diciendo el exjugador de Real Madrid, Manchester United y Milan entre otros clubes.

Y explicó: “Alguien como él lo cambia todo, es una inspiración para toda una generación de jugadores. Por eso queríamos a Leo en el equipo. Por supuesto también queremos ganar títulos y ser el mejor club de la liga. Pero una de las razones para ficharle era que Leo fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores en Estados Unidos. Que ayudara a tener ganas de ser un jugador de fútbol y Messi tiene ese poder”.

Desde su arribo a Inter Miami, Lionel Messi disputó un total de 14 partidos oficiales, además de un amistoso reciente ante New York City que sirvió como agasajo por su octavo Balón de Oro, en los que aportó 11 goles, siendo máximo goleador de la Leagues Cup, y 5 asistencias.

El regalo que Beckham le negó a su hija poniendo a Messi como excusa

El mismo día en que se celebró la Noche d’Or para agasajar a Messi, David Beckham realizó una publicación en su cuenta de Instagram para mostrar una pequeña cabrita que encontró en el campo y dejar un divertido mensaje a su hija menor.

“Encontré un amiguito en el campo. Y no, Harper Seven, lo siento pero no podemos quedárnoslo. Tenemos suficientes G.O.A.Ts ahora mismo”, escribió en referencia a uno de los apodos que ha recibido el argentino en los últimos años, que se escribe como cabra en inglés pero cuyas siglas aluden a Greatest of all time. En español, el Mejor de Todos los Tiempos.

¿Qué extensión tiene el contrato de Messi con Inter Miami?

El contrato que el capitán de la Selección Argentina firmó con Inter Miami se extiende hasta finales de 2025, por lo que al futbolista todavía le quedan por delante dos temporadas con el club al menos que decidiera rescindir el vínculo.

¿Cuándo vuelve a competir Inter Miami de manera oficial?

Por no haber clasificado a los playoffs para pelear por el título de la MLS, Inter Miami no tendrá competencia oficial hasta febrero de 2024, cuando comience una nueva temporada de fútbol de élite de los Estados Unidos.

Es probable, de todos modos, que una vez que transcurran las fiestas de fin de año, cuando el equipo vuelva a juntarse para dar inicio a la que será la primera pretemporada con Gerardo Martino como entrenador y sus estrellas Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, se programen partidos amistosos internacionales en enero.