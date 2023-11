A David Beckham se le nota en la cara, en cada declaración. Está plenamente orgulloso de haber sido uno de los responsables de que Lionel Messi arribara a Inter Miami tras coronarse campeón mundial. Feliz de que el argentino haya conquistado su octavo Balón de Oro siendo jugador del club. Extasiado por que anoche lo haya llevado al estadio, para compartirlo con sus hinchas.

Por momentos, hasta da la sensación que el exjugador inglés piensa todo el tiempo en el mejor futbolista del mundo. Y el ejemplo más claro se dio horas antes que en el DRV PNK Stadium de Miami se desarrollara el megaevento que presentaron en sociedad como Noche dÓr, para agasajar a Leo.

En la última publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Beckham se mostró a pura sonrisa con una pequeña cabrita que encontró en el campo. También aprovechó a dejarle un mensaje a Harper Seven, la menor de sus hijas, explicándole por qué no podía quedársela y poniendo a Messi como excusa.

“Encontré un amiguito en el campo. Y no, Harper Seven, lo siento pero no podemos quedárnoslo. Tenemos suficientes G.O.A.Ts ahora mismo”, escribió en referencia a uno de los apodos que ha recibido el argentino en los últimos años, que se escribe como cabra en inglés pero cuyas siglas aluden a Greatest of all time. En español, el Mejor de Todos los Tiempos.

La palabra de Messi en su homenaje

Horas después del hallazgo de David Beckham, Lionel Messi tuvo su homenaje en Inter Miami y junto a su octavo Balón de Oro aprovechó a dedicar algunas palabras a sus fanáticos y los del equipo. “Gracias por estar acá, por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso poder compartirlo con ustedes”, empezó diciendo.

Y agregó: “Me demostraron mucho cariño, me hicieron sentir como en casa. Es una ciudad de mucho latino en la cual me encuentro muy cómodo y nos manejamos muy bien, así que muchas gracias. El año que viene será mucho mejor, vamos a seguir disfrutando y ganando títulos”.

¿Cuántos hijos tiene David Beckham?

El exfutbolista inglés y propietario de Inter Miami tiene cuatro hijos con Victoria Adams. Brooklyn es el mayor, tiene 24 años e intentó ser futbolista, pero su carrera no prosperó. Le sigue Romeo, de 21 años, quien ha tenido mucho trabajo como modelo para importantes marcas y todavía no ha desistido de ser futbolista, pues se sigue desempeñando en la filial de Inter Miami. 18 años tiene Cruz, el menor de los varones que está dedicándose a la música y ha trabajado en colaboración con artistas destacados como Justin Bieber. La única mujer y la menor de la dinastía es Harper Seven, que tiene 12 años y estudia ballet y artes escénicas.

¿Cuándo se casaron Beckham y Victoria?

A mediados de año, David Beckham y Victoria Adams celebraron sus 24 años de matrimonio, pues se casaron el 4 de julio de 1999. Con Victoria disfrutando del éxito de las Spice Girls, David la conoció justamente en el estadio del Manchester United, donde el grupo acudió a dar un show. Poco después, se comprometieron con un anillo que dio mucho que hablar a la prensa inglesa, pues estaba valuado en casi 100 mil dólares. La fiesta de casamiento tuvo lugar en el castillo de Luttrellstown de Dublín y su temática estuvo inspirada en las historias de Robin Hood. Sí, todo muy británico.