Para contar la historia de la Selección Argentina que se coronó campeona del mundo en Qatar es necesario recurrir a distintos puntos de inflexión y el primero en el Mundial bien puede haber sido el gol que Lionel Messi le marcó a la Selección de México que era dirigida por Gerardo Martino, a quien actualmente tiene como entrenador en Inter Miami.

El equipo de Scaloni había sufrido una inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut y no encontraba los caminos en su segunda presentación ante El Tri hasta que el mejor futbolista de la historia encontró, a los 64 minutos, tiempo y espacio para sacar un zurdazo rasante, desde afuera del área, que se metió pegado al palo de Memo Ochoa y enderezó todos los caminos, en el partido y en la competencia en general.

La victoria 2-0 de Argentina, que se redondeó un golazo de Enzo Fernández, calmó el nerviosismo y permitió empezar a ver lo mejor del equipo. En México, por el contrario, ofició como un golpe del que ya no lograron reponerse y que días más tarde derivaría en su temprana eliminación en fase de grupos.

En aquel partido, por otro lado, se agudizó una enemistad entre hinchas argentinos y mexicanos que perduró a lo largo de toda la Copa del Mundo y que en buena medida fue fogoneada por la prensa de aquel país, pero contó también con un protagonista completamente inesperado como el múltiple campeón mundial de boxeo Saúl El Canelo Álvarez.

Todo comenzó con la difusión malintencionada y sacada de contexto en redes sociales y medios de comunicación de un video del vestuario argentino en pleno festejo por la victoria a través del cual se acusó a Lionel Messi de pisotear y patear una camiseta de la Selección Mexicana que había intercambiado minutos antes con Andrés Guardado, futbolista que pasó por Valencia, Deportivo La Coruña y Betis, al que enfrentó en numerosas ocasiones defendiendo la camiseta del Barcelona.

Ese video llegó a ojos de Saúl El Canelo Álvarez, quien en una acción patriótica lo recogió en sus propias redes y no solo criticó sino que incluso amenazó al capitán argentino.

“¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, y “¡Así como respeto a Argentina tiene que respetar a México! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, fueron algunos de los mensajes que escribió el boxeador y que encontraron muchas adhesiones entre los fanáticos mexicanos. Sin embargo, ya instalada la polémica fue el propio Andrés Guardado quien asumió la palabra para ponerse de lado del argentino.

“Sé la persona que es Leo. A lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción de ofenderse al ver la camiseta de México en el suelo. A mí realmente me parece una tontería lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia”, dijo el mediocampista.

Para ese entonces, Canelo ya se había cruzado en redes sociales con un sinfín de argentinos, entre ellos Kun Agüero y Sergio Maravilla Martínez. Aunque en un primer momento se mantuvo firme en su postura, días después terminó pidiendo perdón a La Pulga. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí“, escribió Canelo horas antes que Argentina enfrentara a Polonia en el cierre de la fase de grupos.

“Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final“, concluyó su mensaje el boxeador. Poco después, la Selección Argentina no tuvo mayores problemas para derrotar 2-0 a Polonia con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. México derrotó 2-1 a Arabia Saudita, pero el gol del descuento que marcaron los árabes en el quinto minuto de adición, además de un penal que el propio Messi falló ante Polonia, terminó sentenciando su eliminación por diferencia de goles, dándole la clasificación al representativo europeo.

Chino Maidana, el elegido de los argentinos para defender a Messi de Canelo

Aunque el que terminaría recogiendo el guante sería Sergio Maravilla Martínez, el primer defensor de Lionel Messi que eligieron los fanáticos argentinos en Twitter ante la amenaza de Canelo fue Marcos Chino Maidana, excampeón mundial que hizo historia, pese a las derrotas, en dos peleas épicas ante Floyd Mayweather, considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos.

“Messi no es boxeador para que lo andes retando a duelo, así que ni se te ocurra tocarlo. Si queres un desafío acá tenes al Chino Maidana, el tipo que cagó a bifes a Mayweather. COSA QUE VOS NO PUDISTE HACER, FANTASMA!”, escribió un usuario. “Necesito que el Chino Maidana vuelva al boxeo y le baje los dientes al Canelo”, escribió otro entre tantos que llamaron a la acción al exboxeador argentino.

La breve respuesta de Messi al conflicto

Sin hacer comentarios al respecto durante el tiempo que pasó entre el partido de la Selección Argentina ante México y el frente a Polonia, Lionel Messi dio un brevísimo cierre al tema luego de la victoria ante el conjunto europeo que aseguró la clasificación a octavos de final en la primera posición del Grupo C. “No tengo que pedir perdón, porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie”, respondió ante la consulta, cuando Canelo ya había ofrecido sus disculpas a través de Twitter.