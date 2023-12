El mes de diciembre se ha hecho largo para los fanáticos de Messi, puesto que Leo no ha tenido actividad oficial en todo el mes, luego de que el Inter Miami no lograse alcanzar los Playoffs de la MLS. No obstante, el capitán argentino se ha entrenado de forma particular durante todo este tiempo, y parece listo para volver a las canchas.

Aún así, Leo tendrá que esperar un buen tiempo más antes de volver a jugar un partido ante un rival que no sean sus propios compañeros en la pretemporada, puesto que Inter Miami recién tiene agendado un amistoso para el 19 de enero de 2024.

El regreso de Messi a las canchas, su primer partido del 2024, será el 19 de enero del 2024 ante el seleccionado de El Salvador, en un amistoso. El partido se confirmó el pasado 30 de noviembre, y hasta la fecha, el Inter Miami no ha anunciado ningún partido previo a ese encuentro.

Será entonces cuando podremos ver el debut de Luis Suárez y su reencuentro en campo con Messi, así como lo será también con Sergio Busquets y Jordi Alba. Todos compartieron equipo en una gran etapa del Barcelona, y fueron artífices de la última Champions League que ganó el club blaugrana.

Cómo será la pretemporada del Inter Miami

El plantel de Inter Miami está “de vacaciones” desde hace varias semanas, y tienen que reportarse nuevamente a las instalaciones del club el viernes 6 de enero. Será entonces cuando se hagan los chequeos médicos correspondientes y darán inicio a las seis semanas de pretemporada que tienen estipuladas.

En este período, el Inter Miami tiene ya agendados seis amistosos, donde se incluye el mencionado partido ante El Salvador, una gira por Arabia y Asia -con enfrentamiento ante Cristiano Ronaldo incluido- y un cierre especial, frente al club de la infancia de Messi: Newell’s Old Boys.

LOS PARTIDOS DE PRETEMPORADA AGENDADOS PARA MESSI Y EL INTER MIAMI

19/1 vs El Salvador

29/1 vs Al-Hilal

1/2 vs Al-Nassr

4/2 vs Hong Kong All Stars

7/2 vs Vissel Kobe

15/2 vs Newell’s Old Boys

Messi no para de entrenar y se muestra en la mejor forma de su carrera

Messi es un futbolista extraordinario, un deportista de élite y un profesional como pocos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte lo hemos visto cuidar más de su cuerpo que nunca, y eso se refleja cada vez que lo vemos subir algo a sus cuentas personales, donde muestra su cuerpo.

En este caso, durante el mes de diciembre tanto él como Antonella, su mujer, han subido varias fotos donde se los puede ver entrenando en su hogar en Miami, a la espera del inicio de la nueva temporada.

Messi llegó al Inter Miami en agosto, sin pretemporada previa y con un trajín de partidos inhumano. A raíz de ello, a pesar de mostrar un gran nivel, también el cuerpo le pasó factura, con algunas lesiones que le impidieron jugar ciertos encuentros.

Parece que ese no será el caso en 2024, al que llegará con 36 años y con hambre de darle más títulos al Inter Miami, mientras disfruta de jugar con varios de sus amigos en Estados Unidos.