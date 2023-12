El mundo del fútbol parece estar cada vez más lejos de cansarse a la hora de rendirle un nuevo homenaje a Lionel Messi. En esta ocasión, uno de los portales más prestigiosos de noticias sobre el balompié eligió a Leo como el ganar de un premio y, de esta manera, parece que ya es inalcanzable para Cristiano Ronaldo. ¡Duro golpe para CR7!

Cristiano decidió dejar el fútbol de Europa a partir de la temporada 2023 cuando firmó un contrato con el Al-Nassr FC, de Arabia Saudita, por dos años y unos $200 millones de dólares, según informó Fabrizio Romano. Esto iba a hacer que el delantero portugués quedara relegado a la hora de competir por el nuevo premio que iba a ganar Leo Messi.

Al contrario de lo que pasó con Cristiano Ronaldo, Messi se dio el lujo de jugar solo un semestre con el París Saint-Germain, dejar el fútbol europeo, pasar a Inter Miami y aún así ser el ganador del premio protagonista de esta historia. Una vez más, pesó lo hecho con la Selección Argentina al marcar siete goles y dar tres pases gol para ganar el Mundial de Qatar 2022.

El reconocido portal GOAL entrega el premio ‘GOAL 50’ cada año tras clasificar los 50 mejores jugadores del mundo durante los 12 meses anteriores. Un grupo de analistas experto elige al ganador y para la edición 2023 le dieron una ventaja a Leo Messi que resultaría inalcanzable para el mismísimo Cristiano Ronaldo.

“¡Lionel Messi lo ha hecho de nuevo!”, publicó el portal Goal en su edición en inglés para dar a conocer que el jugador argentino fue el ganador del premio GOAL 50 del 2023. ¿La razón? Así lo argumentaron: “A pesar de más de una década de excelencia sostenida e inigualable al más alto nivel, hubo quienes cuestionaron el estatus de Lionel Messi como el mejor de todos los tiempos. Aunque ya no. Puede que la segunda temporada del argentino en el PSG no haya transcurrido según lo planeado (aunque solo cuatro jugadores lograron más participaciones en goles), pero produjo la mejor actuación individual que se haya visto en la Copa del Mundo desde Diego Maradona al llevar a su país a la gloria con siete goles, tres asistencias y un (premio) al jugador del partido tras otro”.

El nuevo premio de Messi que sería inalcanzable para Cristiano Ronaldo

Con el triunfo en el 2023, Lionel Messi llegó a siete premios GOAL 50, es el máximo ganador de esta distinción y sería inalcanzable para Cristiano Ronaldo. El delantero portugués ganó cinco veces el premio GOAL 50, y aunque está a solo dos distinciones de Leo, no podría alcanzarlo ya que juega en una liga que no está al nivel de las europeas como lo es la de Arabia Saudita. Además, CR7 no estuvo entre los 50 mejores jugadores del mundo en el 2023, según el portal GOAL.

Los 50 mejores jugadores del mundo en el 2023, según GOAL

Posición Jugador Equipo 1 Lionel Messi Inter Miami 2 Erling Haaland Manchester City 3 Jude Bellingham Real Madrid 4 Kylian Mbappé PSG 5 Kevin De Bruyne Manchester City 6 Harry Kane Bayern Múnich 7 Mohamed Salah Liverpool 8 Vinicius Junior Real Madrid 9 Luka Modric Real Madrid 10 Bernardo Silva Manchester City 11 Robert Lewandowski FC Barcelona 12 Rodri Manchester City 13 Bukayo Saka Arsenal 14 Julián Álvarez Manchester City 15 Victor Osimhen Napoli 16 Ikay Gundogan FC Barcelona 17 Martin Odegaard Arsenal 18 Antoine Griezmann Atlético de Madrid 19 Lautaro Martínez Inter de Milán 20 Jamal Musiala Bayern Múnich 21 Karim Benzema Al-Ittihad 22 Rubén Dias Manchester City 23 Rodrygo Real Madrid 24 Pedri FC Barcelona 25 Rafael Leao AC Milan 26 Khvicha Kvaratskhelia Napoli 27 Achraf Hakimi PSG 28 Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona 29 Alexis Mac Allister Liverpool FC 30 Ederson Manchester City 31 Emiliano Dibu Martínez Aston Villa 32 Bruno Fernandes Manchester United 33 Gabriel Martinelli Arsenal 34 Casemiro Manchester United 35 John Stones Manchester City 36 Marcus Rashford Manchester United 37 Theo Hernández AC Milan 38 William Saliba Arsenal 39 Nicolo Barella Inter de Milán 40 Kieran Trippier Newcastle United 41 Kim Min-jae Bayern Múnich 42 Jules Kounde FC Barcelona 43 Xavi Simmons RB Leipzig 44 Yassine Bounou Al-Hilal Saudi F. C. 45 Lisandro Martínez Manchester United 46 Sandro Tonali Newcastle United 47 Giovanni Di Lorenzo Napoli 48 Adrien Rabiot Juventus 49 Goncalo Ramos PSG 50 Sofyan Amrabat Manchester United