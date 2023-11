Inter Miami hizo oficial el primer amistoso que jugará en 2024. Con la presencia de Lionel Messi, el equipo que dirige Gerardo Martino viajará a San Salvador para jugar un amistoso ante la selección de El Salvador el próximo 19 de enero. De esta manera, quedaría casi descartada la posibilidad de jugar ante River, algo que había trascendido en las últimas horas.

A través de un comunicado oficial en su sitio web y una publicación en su cuenta de X (Twitter), Inter Miami informó del amistoso internacional que jugará ante El Salvador el próximo 19 de enero en el Estadio Cuscatlán. Será el primer amistoso que disputen en 2024, en plena pretemporada.

De esta manera, Lionel Messi tendrá su primera presentación del año fuera de Estados Unidos y en un país llamativo. Será la segunda vez que el astro forme parte de un partido amistoso ante este seleccionado, ya que en 2015, formó parte del amistoso que jugó la Selección Argentina en Washington. Aquella vez, Leo estuvo en el banco, pero no ingresó.

En tanto, con Inter Miami, será su primer juego para 2024, luego de algunos días de pretemporada que lleve a cabo en Miami. Se especuló recientemente con un encuentro amistoso ante River Plate para el 20 de enero, pero con esta confirmación, esa posibilidad quedaría descartada.

El primer partido de Messi para 2024

La confirmación de Inter Miami y su amistoso en El Salvador también significa que éste será el primer partido que juegue Lionel Messi en 2024. Al crack argentino se le viene un calendario importante en donde tendrá sus compromisos con las ‘Garzas’, pero también tendrá actividad con la Selección Argentina.

Con Inter Miami, Leo jugará su primera temporada completa de la MLS, deberá defender su título de la Leagues Cup y, sobre todo, jugará la Concacaf Champions League. En tanto, con la Selección Argentina, afrontará una ventana de amistosos para el mes de marzo, previo a la Copa América 2024, su máximo objetivo del año.

Había mucha expectativa por saber cuál sería el primer amistoso de Inter Miami para 2024. Desde hace varios días que hay rumores sobre posibles enfrentamientos para el conjunto estadounidense. A la opción de River Plate que trascendió se le suma la de un presunto viaje a Arabia Saudita para febrero. Allí jugaría dos partidos amistosos ante Al Nassr, equipo que lidera Cristiano Ronaldo, y Al Hilal, actual líder de la liga de Arabia Saudita. Sin embargo, el propio club de Miami desmintió esta versión.

Antes ya se había confirmado un amistoso para febrero. En el Drive Pink Stadium, Miami, se enfrentarán a Newell’s Old Boys, equipo donde hizo las infantiles y parte de sus juveniles, Lionel Messi. La fecha exacta del encuentro no fue anunciada, pero es un hecho que se llevará a cabo.

Inter Miami ya agotó los abonos para los partidos de 2024

Si bien el calendario oficial de Inter Miami para sus partidos de la temporada no está confirmado, los hinchas ya agotaron los abonos para no perderse ninguno de estos encuentros. Según The Athletic, apenas dos semanas después del final de año para este club, ya no hay más abonos, pese a que los precios se duplicaron con respecto a los del año pasado.

De todas maneras, los hinchas que tienen la ilusión de ver al menos un partido de Messi podrán acceder a entradas individuales, las cuales comenzarán a salir una vez que quede confirmado el calendario para 2024.