“Como dije antes, no creo jugar el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, fue lafrase que dijo Lionel Messi en las últimas horas que paralizó al mundo del fútbol. El delantero podría dar un paso al costado de la Selección Argentina antes del importante torneo que se disputará del 8 de junio al 3 de julio del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La próxima Copa del Mundo tendrá un cambio que definitivamente modificará el formato con respecto a las últimas ediciones. Esto se debe a que está confirmado que se sumarán nuevos cupos: jugarán 48 equipos, 12 más de los que compitieron entre Francia 1998 y Qatar 2022.

Las sedes que confirmó la FIFA son las siguientes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York y New Jersey, Philadelphia, Seattle y San Francisco en Estados Unidos; Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en México; y Toronto y Vancouver en Canadá.

En los últimos días Messi confirmó su llegada al Inter de Miami, su primera experiencia fuera de Europa, e ilusionó a todos los argentinos con la posibilidad de jugar un nuevo Mundial. Sin embargo, esa chance parece ser casi imposible a esta altura.

+¿Cuántos años va a tener Lionel Messi en el Mundial 2026?

Una de las razones principales por la cual Lionel Messi no estará disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026 es la edad. El crack argentino tendrá 38 años y en la mitad del torneo cumplirá los 39.