Este martes, Inter Miami visitó a un rival de sumo cuidado como Philadelphia Union en el marco de las semifinales de la Leagues Cup. Y, una vez más, lo comandados tácticamente por Gerardo Martino demostraron que están para grandes cosas.

Es que el conjunto que tiene a Lionel Messi como máxima figura se floreó, exponiendo una enorme efectividad para imponerse nada más ni nada menos que por 4-1 y clasificarse así para la gran final del mencionado certamen continental.

Así las cosas, Josef Martínez, el propio Messi, Jordi Alba y David Ruiz se encargaron de las anotaciones de la formación visitante, mientras que el colombiano Alejandro Bedoya fue el autor del único festejo de la entidad anfitriona.

En medio de ese panorama, el mencionado Ruiz, joven volante de apenas 19 años de edad que está dando sus primeros pasos en el primer equipo de Inter Miami, reveló que un consejo del astro argentino le sirvió para marcar el cuarto gol de los suyos.

“Algo que me ha dicho es que me quede más parado. Uno, como es joven, quiere correr cada balón, buscar espacio para tener más el balón y él me ha dicho que me mantenga más quieto en mi posición que el balón me va a llegar”, comenzó señalando.

“Claro que su consejo me ayudó. Fui más paciente. La segunda vez que jugó hacia afuera sabía que era mi oportunidad para desbordar para ese lado y echar el gol”, completó el jugador estadounidense de origen hondureño en diálogo con ‘TyC Sports’.

