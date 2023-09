Luego de que Lionel Messi quedará descartado para el partido de la Selección Argentina ante Bolivia, Gerardo Martino tomó la decisión de que la figura de su equipo descanse en su vuelta a la MLS y esto no generó buenos comentarios en el público.

Buscando disfrutar la presencia del 10 en la cancha, varios hinchas del Inter Miami y del fútbol en general se molestaron por la decisión del Tata y la cuestión escaló tanto que hasta Don Garber, comisionado de la MLS, se expresó al respecto y dio su visión.

Poniendo en comparación lo que es la NBA; en donde las estrellas de cada equipo no pueden ausentarse más de un partido consecutivo, Garber respondió que opina sobre el descanso de Messi: “Ningún comisionado de ninguna liga puede forzar a un jugador o a un equipo a hacer algo que atente contra su salud”.

Justificando la decisión de Martino, quizás deja al 10 fuera del cruce con Toronto, el comisionado destacó que “Messi probablemente ha jugado más partidos de los que cualquiera esperaba” y por eso es normal que el entrenador decida dejarlo en el banco.

A su vez, Garber ejemplificó su apoyo a Inter Miami detallando el camino de Messi en las últimas semanas: “Llegó rápido al país, jugó en la US Open Cup, la Leagues Cup, jugó para su país y hasta hizo un gol contra Ecuador. Son muchos partidos para una persona que ha dado mucho dentro y fuera del campo de juego“.

Los próximos partidos de Inter Miami en la MLS

Con la continuidad de un calendario apretado en los Estados Unidos, las Garzas tendrán que jugar el próximo miércoles desde las 20:30 ante Toronto por la fecha 33 de la MLS. Luego de esto, tendrá que visitar a Orlando en el clásico de Florida el domingo.

Los números de Messi en Inter Miami

Con un total de once partidos disputados desde que llegó a los Estados Unidos, Lionel Messi logró convertir once goles y pudo dar otras cinco asistencias en los encuentros que jugó para la MLS, la Leagues Cup y la US Open Cup.