Le tocó sufrirlo en más de una ocasión y asegura que no hay nadie mejor que él.

El compañero de Alexis Mac Allister en Liverpool que se rindió ante Messi: "No hay forma de que alguien sea mejor"

Ocho Balones de Oro, una Copa del Mundo, una vitrina repleta de títulos, una habitación llena de pelotas que se llevó tras convertir hat-tricks. Una carrera inigualable. Lionel Messi ha pulverizado todos los récords y aunque su historia en el fútbol sigue escribiéndose, ya se ha transformado en el mejor de todos los tiempos. Y sus contemporáneos así lo reconocen.

En esta ocasión fue una de las máximas figuras y referentes del Liverpool quien se rindió ante Lionel Messi. Se trata de Trent Alexander-Arnold, uno de los grandes descubrimientos de Jürgen Klopp en los Reds, quien en diálogo con The Mirror, destacó a Messi como el mejor de todos.

“Tiene que ser Messi. Es el mejor jugador con el que he jugado“, afirmó Alexander-Arnold al ser consultado sobre el futbolista más increíble que ha visto en un campo de juego. Pero no se quedó allí y prosiguió destacando a Leo: “Jugar contra Messi es una sensación diferente que nunca me pasó. Hay que estar en alerta roja cuando la pelota pasa cerca suyo.”

“Es raro que un futbolista le transmita eso a otro. Puede hacer lo que quiera en una cancha. Es el mejor de todos“, completó el inglés en su reflexión sobre Messi, a quien enfrentó en un par de ocasiones por Champions League, en series que pasaron a la historia.

Lionel Messi, imparable para los jugadores de Liverpool.

Los legendarios duelos de Messi contra Liverpool

La Champions League 2018/19 marcó el más reciente título de Liverpool en la máxima competición continental. En ella se consagró tras vencer a Tottenham por 2 a 0 en la final.

Sin embargo, todos recuerdan su serie de semifinales ante Barcelona. Tal vez la última gran oportunidad culé para imponerse en la Champions. En ella, Barcelona se había impuesto por 3 a 0 en el Camp Nou, con doblete de Messi y un gol de tiro libre legendario.

Su tiro libre ante Liverpool en el Camp Nou, uno de los mejores goles de su carrera.

Sin embargo, los Reds dieron vuelta la historia en Anfield, con el 4-0 que será recordado, y con un Alexander-Arnold protagonista. Aquel corner rápido para Divock Origi que sentenció el partido quedará marcado en la historia grande del conjunto inglés.

Alexander-Arnold también destacó a Salah

Salah y Alexander Arnold, referentes de un Liverpool que marcó historia.

Messi no fue el único que se ganó los elogios de Alexander-Arnold, que destacó a Mo Salah como el mejor compañero de equipo que ha tenido hasta la fecha. “Su consistencia, desde el primer minuto en el que llegó hasta el día de hoy. Nunca la ha dejado”, explicó Trent.

“Es destacable. Lo que hace y consigue, un testamento de su duro trabajo y su dedicación al juego y su arte. Soy afortunado de poder presenciarlo diariamente”, destacó. “Es incansable, se empuja día a día para ser mejor, seguir mejorando y romper cada récord a la vista”, sentenció.