La Selección Argentina comenzará su gira por Asia enfrentando a Australia, en el marco de la fecha FIFA que ya inició para el resto de los países que se preparan para las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El plantel se completó tras la llegada de Julián Álvarez desde Manchester, ya que distintos jugadores arribaron con anterioridad para iniciar con los entrenamientos. En ese lapso, también hubo tiempo para el aspecto comercial y Lionel Messi fue gran protagonista.

El capitán, poco acostumbrado a dar varias entrevistas en un corto período, cumplió con sus compromisos publicitarios y en uno de ellos reveló que no jugará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en tres años, en diálogo con Titan Sports. No obstante, las charlas de la Pulga también tuvieron su lado cómico y un video suyo ya es furor en redes sociales por su particular acento.

Como pocas veces se lo vio durante su carrera, Leo intentó repetir una frase en chino. Sílaba por sílaba, el 10 se animó a cambiar de idioma y generó tanto risas como aplausos en el evento, el cual quedó filmado y posteriormente difundido a través de las redes. Curiosamente, hace algunas horas había rechazado hacer lo mismo ya que habitualmente muestra algo de vergüenza a la hora de prestarse para este tipo de situaciones.

Muchos recordarán aquel spot grabado en Barcelona, donde Messi estuvo acompañado por Neymar y Luis Suárez, entre otros, a la hora de dar sus saludos por el Año Nuevo Chino. Tanto el brasileño como el uruguayo se esforzaron con su frase, cambiando de idioma, pero Leo fue directo en castellano: “Feli’ año nuevo chino”. Uno de los videos que más risas despierta entre sus seguidores.