El DT de Monterrey explicó por qué no saludó a Lionel Messi en Monterrey vs. Inter Miami

Fernando Ortíz logró cumplir el objetivo de clasificar a Monterrey a las semifinales de la Concachampions luego de una serie muy picante contra Inter Miami, que lo tuvo a él y a Lionel Messi como protagonistas. Tras el 5-2 en el global, el entrenador argentino tomó la palabra y dio por terminado el asunto.

“De lo que ha sucedido, jamás he faltado el respeto a alguien o he querido que sea ofendido a alguien. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Es una opinión, como la pueden tener los demás. Como entrenador, yo voy a hacer todo lo posible para que mi equipo gane. Eso lo tengo bien en claro. Sin faltar el respeto a nadie, ni mucho menos al rival que tenemos hoy de turno. Estoy contento. Feliz por los chicos. Por la victoria. Se lo merecía nuestra afición. Pasamos una serie dificilísima contra un gran rival”, comenzó declarando el estratega.

“Lo dije y lo vuelvo a reiterar: para mí Messi es el mejor jugador de toda la historia de este deporte. Lo sigo sosteniendo y arranqué también diciendo las cosas que dije, que jamás quise ofender a nadie y faltar al respeto a nadie. Simplemente di mi opinión con respecto a lo que sigo pensando”, soltó sobre Lionel.

Ortíz no cruzó miradas ni con Leo ni con el Tata Martino en toda la noche. Sobre este tema, el DT explicó: “No se dio ese saludo. Y si se daba, no sé cómo iba a reaccionar. De mi parte, el respeto lo va a tener de por vida. No soy de tener algún tipo de rencor. Quizás en el momento que ambos pudimos haber saludado no se dio”.

“Enfrentarse a Lionel, no solo un campeón mundial, sino lo que significa para este deporte, creo que es algo emocionante para todos. Yo estoy satisfecho de poder haber pasado la serie. En este caso nos tocó eliminar al Inter, pero sigo pensando en que lo mejor está por venir y tratar de preparar lo mejor posible”, agregó el director técnico.

Yendo más a lo táctico, profundizó: “Sabíamos que Inter tenía muy buen juego de pelota, manejaba muy bien la idea, Era un poco que ellos la tengan para que entren en desesperación. A medida que iba pasando el tiempo, funcionó. Fuimos eficaz en el momento que teníamos que serlo. Si bien el primer gol es un accidente del arquero, a veces el fútbol tiene estas cosas que suceden. Lo importante es que se pasó de ronda. No hemos ganado nada, simplemente hemos eliminado un gran rival”.

El próximo partido del Inter Miami

Eliminado en el plano internacional, Inter Miami volverá a ponerse el chip de la MLS, donde marcha en el tercer lugar de la Conferencia Este, a 2 puntos del líder. El próximo partido será este sábado a las 21:30 (hora de Argentina), visitando al Kansas City por la jornada 8.