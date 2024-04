El capitán de Inter Miami le permitió al ex arquero de Boca saldar una vieja cuenta pendiente.

El mensaje de Esteban Andrada a Lionel Messi tras el gesto que tuvo con sus hijos: "No se lo van a olvidar"

Aunque el marco general de la visita de Lionel Messi a Monterrey estuvo atravesado por un clima hostil, incentivado desde buena parte de la prensa mexicana y también por diversas manifestaciones de los integrantes del cuerpo técnico de Rayados, también hubo para el capitán de Inter Miami gestos de apoyo y demostraciones de cariño que evidencian que ha sabido trascender con su fútbol cualquier tipo de rivalidad.

En el caso de Esteban Andrada, quien supo defender el arco de Boca y desde mediados de 2021 se desempeña en el equipo regiomontano, fue uno de los primeros en ir a buscarlo finalizado el encuentro con victoria 3-1 para los suyos y caminó abrazado a él, dándole consuelo tras la eliminación del equipo que conduce Gerardo Martino.

Pero hubo más historia para contar sobre ese encuentro y se desarrolló ya fuera del terreno de juego, donde Lionel Messi accedió a conocer a los hijos del arquero, Bastian y Mora, para tomarse con ellos una foto que sin dudas quedará para el recuerdo.

El propio Esteban Andrada se encargó de compartir horas más tarde esa imagen capturada en los pasillos del Estadio BBVA, así como de agradecer el gesto del capitán de la Selección Argentina e Inter Miami, que dejó su frustración de lado para cumplir el sueño de los hijos del ex Boca. “Muchas gracias, Leo Messi. Mis hijos no se lo van a olvidar nunca”, escribió en su cuenta de Instagram.

El arquero no había sido el único de los futbolistas de Rayados de Monterrey en quedarse esperando la salida del ocho veces ganador del Balón de Oro. También Germán Berterame, una de las grandes figuras del partido, también argentino, y autor del golazo de la noche, aguardó por ese encuentro.

El gesto que había tenido Messi con Andrada en el pasado

A inicios de mes, en la previa del partido de ida entre Inter Miami y Rayados, Esteban Andrada había recordado un gran gesto que Lionel Messi tuvo con él en 2019, luego de la lesión que había sufrido el arquero que estaba ilusionado con disputar la Copa América de ese año, que marcó el inicio del ciclo de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina.

“Leo es increíble. Cuando me lesioné antes de la Copa América tuve mucha tristeza. Él les mando un video a mis hijos y la verdad es que se pusieron muy felices. Tengo la deuda todavía de que mis hijos puedan sacarse una foto con él”, le había dicho a La nación antes de saldar esa cuenta pendiente.

Berterame, feliz de haber compartido cancha con Messi

Germán Berterame, autor del mejor gol de la serie entre Rayados de Monterrey e Inter Miami, no ocultó su felicidad por haber podido compartir cancha con quien para muchos es el mejor futbolista de la historia. “Fue la primera vez jugando contra él. Poder verlo personalmente, lo dije en otras notas, me puso muy contento. Hice un gol hermoso, pero me quedo con haber podido disfrutar del mejor del mundo”, señalo el delantero argentino en diálogo con la prensa.