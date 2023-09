Pese a que faltan solo unos meses para que se cumpla un año desde la gesta de la Selección en Qatar, Louis Van Gaal parece no haber superado la derrota con Argentina y salió a declarar que el Mundial estuvo arreglado para que Messi se consagre campeón.

Dichos que no solo cayeron muy mal en sus ex jugadores sino que también despertaron la molestia de varios en el mundo fútbol entre los que se destaca una leyenda de la Selección Francesa, justamente la victima final de Messi en la Copa del Mundo.

Durante una entrevista que realizó en stream, Patrice Evra analizó las palabras del DT neerlandés y dejó bien claro su postura: “La gente dice que Messi no ganó el Mundial porque marcó cinco penales. Yo digo que vayas vos y conviertas esos penales”.

Sosteniendo que no es nada sencillo convertir un penal dentro de una instancia tan importante como el Mundial, el ex defensor comentó que no entendía “porqué la gente discute eso” ya que el ejecutante siente “toda esa presión“ que puede afectarlo.

Un momento en el cuál sostiene que “todo el mundo te está mirando” y por esto no se puede comprar un mundial ni favorecer a un equipo mediante estos fallos: “Si fallas eso, la gente nunca te lo perdonará“.

El día que Evra criticó a Messi por ganar el Balón de Oro

Pese a que hoy en día defiende al capitán de la Selección Argentina, a fines del 2021 el jugador francés declaró en contra de la elección de Messi como el mejor del mundo: “¿Qué hizo para ganarlo”, soltó aquella vez tras aclarar que su ganador era Lewandowski.