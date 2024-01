Patrice Evra sorprendió hace un par de semanas señalando a Carlos Tevez, su compañero en Manchester United y Juventus, como el peor jugador que había visto en un entrenamiento. “Ni siquiera se ataba los cordones de los botines. Le daba igual. Algunas veces los jugadores dicen que uno juega como entrena. Pero con jugadores como Tevez no necesitás que entrenen. Él entrenaba solo en su casa“, había dicho el exjugador francés en el marco de una distendida entrevista con Five UK.

“Es de esos jugadores que no les gustaba entrenar con el equipo y nunca lo entendí. Cuando el partido estaba en juego, él corría como un pitbull y los presionaba a todos”, se había encargado de aclarar para justificar que ese déficit que encontraba en el ahora entrenador de Independiente no se trasladaba a la cancha cuando debía disputar una competencia oficial.

Mientras continúa de pretemporada con El Rojo, Tevez concedió una entrevista a TyC Sports en la que fue consultado por las palabras de su excompañero y amigo, opinión que en parte justificó, aunque se encargó de hacerle varias aclaraciones. “En Inglaterra casi siempre hacíamos lo mismo en los entrenamientos: reducidos. Para mi manera de ser agresivo y jugar siempre al límite, no me daban esa preparación física que necesitaba. Yo me cuidaba y no hacía demasiado porque a la tarde tenía un preparador físico”, señaló.

Y agregó: “Patrice (Evra) y mis compañeros eso no lo sabían. Yo tenía un gimnasio en mi casa donde trabajaba con el preparador físico. Por eso yo después entraba a la cancha y ellos no entendían cómo yo corría para todos lados. Veía que en los entrenamientos a ese nivel solo hacíamos partidos reducidos. Sentía que no llegaba a entrenarme como quería jugar yo. Iba a mi casa, dormía la siesta y después entrenaba con mi preparador”.

La divertida bienvenida que Evra le dio a Tevez

Hace más de tres años, cuando Carlos Tevez decidió abrir su cuenta oficial de Instagram, Patrice Evra publicó un divertido video dándole la bienvenida en la red social, demostrando la muy buena relación que existió siempre entre los dos. “¿Saben por qué estoy feliz? Porque mi hermano Carlitos Tevez acaba de abrir su cuenta de Instagram. ¡Dale, papá! Hermano, sabes que soy más argentino que tú, papá.”, dijo a cámara bailando al ritmo de la cumbia.

¿Cuántos títulos ganaron juntos Tevez y Evra?

Carlos Tevez y Patrice Evra coincidieron dos temporadas en Manchester United, desde 2007 a 2009, llegando a conquistar juntos dos títulos de Premier League, Champions League, Mundial de Clubes, Community Shield y Copa de la Liga Inglesa. Varios años más tarde, en 2014, se reencontraron en Juventus. Allí ganaron dos Scudetto en Serie A, una Copa Italia y una Supercopa de Italia. En total son 10 títulos jugando juntos.