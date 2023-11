Inter Miami homenajeó a Messi por ganar el Balón de Oro: "No tenía dudas"

En el marco de la Noche de Oro, en el Estadio DRV PNK, el Inter Miami, en el último partido del año, recibía al New York City FC, en un amistoso que servirá para homenajear al capitán de las Garzas, Lionel Messi, quien días atrás ganó el 8vo Balón de Oro en su carrera, en un hito histórico.

Es que, por primera vez en la historia desde que se entrega el premio al mejor jugador del año, lo ganó un futbolista de la Major League Soccer, y es por eso que se realizó este amistoso en forma de homenaje. Allí, además de mostrar el Balón de Oro al público presente, el delantero argentino fue homenajeado por el club.

Este homenaje, comenzó con una presentación a todo volúmen para el argentino, que junto al Balón de Oro, ingresó por una pasarela hasta llegar a una plataforma. Allí, mientras era ovacionado por todo el público presente, comenzó a mostrar su trofeo a todas las tribunas del estadio.

Luego de esto, el capitán argentino, que ya estaba vestido con la indumentaria para saltar al campo de juego, tomó el micrófono para dedicar unas palabras tanto a su nueva institución, como a todos los hinchas que se acercaron al Estadio DRV PNK para darle una nueva muestra de cariño.

“Gracias por estar acá, por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso compartirlo con ustedes. Llevo poquito tiempo acá pero parece que llevo un montón. Quiero agradecer a toda la gente de Miami, a la ciudad en general por el trato conmigo y mi familia. Me demostraron muchísimo cariño, me hicieron sentir en casa. Es una ciudad de muchos latinos. Me hace sentir cómodo, nos manejamos muy bien”, comenzó en su discurso.

Y agregó: “Llevamos poquito tiempo juntos y conseguimos algo importante, como fue el título para nuestro club. Es algo importante. Lo vinimos a buscar. Es algo importante para lo que se viene el año que viene. Tenemos la posibilidad de jugar un torneo importante. No tenía dudas de que la íbamos a pasar bien. No tenía dudas, ahora mucho menos. El año que viene va a ser mucho mejor. Vamos a seguir disfrutando y ganando títulos. Ojalá ustedes nos acompañen. Necesitamos su apoyo. Es algo grandioso tenerlos cerca”.

Por otro lado, en cuanto al calendario del delantero argentino de aquí a fin de año, este fue su último partido con la camiseta del Inter Miami, y luego se sumará a la Selección Argentina para disputar los duelos contra Uruguay y Brasil, correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas.

Una vez finalizada esta doble fecha FIFA con la Selección, el argentino retornará a Estados Unidos para seguir entrenando con su equipo, y luego comenzar oficialmente con sus vacaciones, que serán en diciembre. Ya en enero del 2024, volverá a los entrenamientos para comenzar la pretemporada, en la que disputará un amistoso contra Newell’s.

¿Dónde ver la Noche d’Or?

Al igual que los distintos partidos que disputó Lionel Messi con Inter Miami, la celebración de la Noche d’Or y el partido amistoso que jugará con el equipo ante New York City podrá verse por Apple TV.

Los números de Messi en Inter Miami

Desde su fichaje con el club en julio de este año, provocando una auténtica revolución en el fútbol de los Estados Unidos, Lionel Messi llegó a disputar 14 partidos con la camiseta de Inter Miami, en los que aportó 11 goles y 5 asistencias. Fue goleador y figura en la conquista de la Leagues Cup, primer título en la historia del club, y también finalista de la US Open Cup. En la MLS, donde solo llegó a disputar 6 partidos, no pudo ayudar a que el equipo, que se encontraba último en su conferencia a su arribo, clasificara a los playoffs.