El salvadoreño que enfrentará a Messi y ni lo registró en la votación del FIFA The Best

Los fanáticos del fútbol en El Salvador viven revolucionados los días que los separan del encuentro que este viernes 19 de enero la selección de su país disputará en el Estadio Cuscatlán recibiendo nada menos que a Inter Miami y que les dará la oportunidad, impensada hace un año, de ser testigos en vivo y en directo de la inmensidad de la figura de Lionel Messi.

Un detalle curioso que arroja la previa de dicho encuentro es que pese al gran fanatismo que existe en tierras salvadoreñas por el exjugador de Barcelona y PSG, campeón con la Selección Argentina del Mundial de Qatar, el capitán de La Selecta no lo tuvo en cuenta en su votación para la última edición de los premios FIFA The Best, cuyo principal galardón todos modos quedó en manos de La Pulga.

El encargado de emitir el voto fue Mario González, arquero que milita en el Alianza de su país y que ha integrado los seleccionados juveniles desde muy temprana edad. Dejando de lado a Lionel Messi, se inclinó por dar a Kevin De Bruyne su bendición como mejor futbolista de 2023. En segundo lugar colocó a Erling Haaland, compañero del belga en Manchester City, y tercero a Kylian Mbappé.

De tomar nota el argentino, el viernes podría complicarse para González, quien forma parte de la convocatoria de David Dóniga para el amistoso de pretemporada ante Inter Miami y muy probablemente vaya a desempeñarse como titular, teniendo por primera vez en su carrera la oportunidad de enfrentar a quien para muchos es el mejor futbolista de la historia.

Quien por entonces era entrenador de La Selecta, el español Rubén De La Barrera, tampoco otorgó votos a Messi, eligiendo en primer lugar a su compatriota Rodri, en segundo término a Erling Haaland y tercero a Mbappé. El único de los electores salvadoreños que votó por el argentino, asignándolo al segundo lugar, fue el representante de la prensa, Gabriel Campo, quien dio a Haaland su voto de preferencia.

¿Cuándo y a qué hora juegan El Salvador vs. Inter Miami?

El encuentro que la Selección de El Salvador e Inter Miami disputarán en el Estadio Cuscatlán, con la presencia de Lionel Messi, está programado para el próximo viernes 19 de enero, desde las 22.00 (Hora de Argentina).

El antecedente de Lionel Messi ante El Salvador

Aunque Lionel Messi integró el plantel de la Selección Argentina que conducía Gerardo Martino, ahora su entrenador en Inter Miami, y enfrentó a El Salvador en marzo de 2015, permaneció todo el partido disputado en Washington en el banco de suplentes pese al constante pedido de los hinchas por su ingreso. Luego del encuentro, que terminó con victoria Albiceleste 2-0, el DT explicó que no había querido exponerlo debido a que había arrastrado una molestia física durante toda la semana previa de entrenamiento.