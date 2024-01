La llamativa postura de Messi en redes tras ganar el The Best y el posteo de Anto Roccuzzo

Lo esperaban ansiosos. Esperaban ver su look peculiar, acompañado como siempre por Antonella y sus tres hijos. Sin embargo, la ausencia de Lionel Messi en la gala de la FIFA en Londres para la entrega de los premios The Best se anunció horas antes del comienzo de la ceremonia y sorprendió a todos: nunca se había perdido un evento de este tipo.

El 10 de la Selección logró su cuarto The Best y fue Thierry Henry quien tomó el trofeo en sus manos y entre algunas bromas (“yo nunca lo gané, así que me lo quedaré”, dijo) se hizo cargo del galardón. De hecho, la situación fue algo incómoda para los conductores ya que con la imagen el nombre de Messi en las pantallas, no estaba muy claro cómo iban a seguir sin su presencia ni su discurso.

Es cierto, tampoco asistieron los dos jugadores con los que competía (Erling Haaland, de Manchester City, y Kylian Mbappé, de PSG). Según se filtró, la ausencia de Messi tuvo que ver con la decisión de priorizar la pretemporada con el Inter Miami y la recuperación de sus lesiones.

Sin embargo, lo más sorprendente de todo fue que 24 horas después de haber ganado nuevamente el premio de la FIFA, Messi no realizó ningún posteo en Instagram, la red social que utilizar. Sí lo hizo su mujer Antonela Roccuzzo y también su papá Jorge, pero no hubo ni agradecimiento ni dedicatoria.

La esposa del 10 republicó la imagen compartida por la FIFA y le sumó unos emojis de aplausos mientras que papá Messi compartió la imagen de la cuenta del club de fans de su hijo y agregó “The Best, ahora y siempre”. Pero el 10 no compartió nada. Su última publicación en el Feed data de hace seis días y se trata del afiche promocional de la Riyadh Season Cup.

Tampoco se sumaron Luis Suárez, Jordi Alba ni Sergio Busquets. Ni el Inter Miami ni David Beckham. Tampoco Facu Farías. En el club parecen no haberse enterado…

Por cuarta vez

Messi logró quedarse con el galardón de la FIFA por cuarta vez, en esta oportunidad por el período que abarca desde el 19 de diciembre del 2022 al 20 de agosto del 2023, gracias a la votación de los capitanes y entrenadores de las selecciones, además del sufragio de los periodistas especializados y luego el voto de los fanáticos en el sitio oficial.

Cada uno debía elegir a tres jugadores, en orden decreciente, lo que les dejaba 5 puntos al primero, 3 al segundo y 1 al tercero. Messi y Haaland igualaron en 48 puntos (Mbappé quedó con 35). De esta manera, para proclamar al ganador la FIFA se basó en el artículo 12 de las Reglas de Asignación, que indica que en caso de igualdad se pondera el voto de los capitanes de selecciones nacionales. Allí, entonces, Leo obtuvo 677 puntos contra los 557 del noruego.

Messi se llevó el premio una vez más. Aseguran que lo llevará para compartirlo con su público en el amistoso del 19 de enero ante El Salvador. Pero al menos él todavía no dijo una palabra…