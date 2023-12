Lionel Messi ganó su octavo Ballon D’Or en este 2023, e incluso él ya sabe que allí se acabará la cuenta y de que será el último en su carrera. Con Messi en el fútbol norteamericano, Luka Modric como suplente en Real Madrid y tanto Cristiano Ronaldo como Karim Benzema en el fútbol árabe, queda claro que el 2024 nos entregará un nuevo rey en el mundo fútbol.

El ganador del Ballon D’Or 2024 será, seguramente, uno inédito, y hay varios jugadores que han hecho una primera mitad de temporada lo suficientemente buena como para estar candidateados en las principales ubicaciones de la lista preeliminar.

La temporada está siendo un tanto particular, con equipos como Bayer Leverkusen, Girona o Arsenal al frente de las principales ligas aunque sus resultados son producto de un trabajo en equipo más que de una figura destacada.

Teniendo en cuenta, Kylian Mbappé y Erling Haaland, candidatos al premio The Best, son algunos de los nombres que no faltan en la carrera por el Balón de Oro, pero hay unos cuantos futbolistas en un rendimiento superlativo que también pueden aparecer en la conversación. A continuación los repasamos:

Los 10 candidatos a ganar el Balón de Oro 2024

10 – LAUTARO MARTÍNEZ (INTER DE MILÁN/ARGENTINA)

Los números de Lautaro Martínez en la primera mitad de la temporada son fantásticos, y cerró estos seis meses con 17 goles y 4 asistencias.

El centrodelantero y capitán del Inter de Milán es la clave para que su equipo lidere la Serie A y sea el máximo candidato a quedarse con el Scudetto, a la vez que buscará repetir la hazaña de la pasada campaña en la cual alcanzó la final de la Champions League.

Además, tendrá la oportunidad de revalidad su impacto en la Selección Argentina en la Copa América 2024, que se disputará a mediados de año.

9 – BERNARDO SILVA (MANCHESTER CITY/PORTUGAL)

El portugués es uno de los favoritos de Pep Guardiola en el Manchester City, y es uno de esos jugadores que rinde mejor en los partidos importantes.

Lleva cinco goles y seis asistencias en la temporada, y logró conquistar tanto la Supercopa de la UEFA como el Mundial de Clubes de la FIFA.

El City es uno de los cinco equipos que, a mitad de temporada, sigue en franca pelea por ganar la Premier League, a la vez que se encuentra en Octavos de Final de la Champions, buscando repetir la temporada más exitosa de su historia. Además, tendrá una gran oportunidad de elevar su estatus como estrella mundial en la EURO 2024, a la cual Portugal llega como uno de los candidatos.

8 – VINICIUS JR. (REAL MADRID/BRASIL)

El comienzo de temporada de Vini Jr no era lo que uno hubiera querido, ya que su lesión lo hizo perder varias semanas de competencia y apenas suma seis goles y cuatro asistencias.

Sin embargo, el impacto de Vinicius va más allá, y es uno de esos futbolistas que se vuelven intratables cuando más importa.

El Real Madrid pelea con Girona y Barcelona por el título de LALIGA y está en Octavos de Champions, mientras que Brasil jugará la Copa América 2024 y estos son los principales torneos donde un rendimiento preponderante, podría darle opción a Vini de luchar por el Balón de Oro.

7 – RODRI (MANCHESTER CITY/ESPAÑA)

Nada realza la importancia de Rodri en el Manchester City de Guardiola como su ausencia. El volante central español no jugó en tres partidos de la presente Premier League y, casualmente, el City perdió los tres.

Es sin lugar a dudas el mejor volante central del mundo hoy por hoy, y si bien desde esa posición es difícil hacerse con un premio como el Balón de Oro, tendrá por delante los mismos objetivos que sus compañeros de equipo, y la EURO 2024 con España.

6 – MO SALAH (LIVERPOOL/EGIPTO)

La temporada 2022/23 de Mo Salah lo retrasó un tanto en la consideración mundial, pero a sus 31 años, el egipcio a vuelto a ser el que lideró a Liverpool a ganar Premier y Champions algunas temporadas atrás.

Lleva 20 goles y 9 asistencias en la temporada para el Liverpool que cerró la primera mitad de la temporada con 42 puntos, luchando la cima de la Premier con Arsenal, Aston Villa, Man City y Tottenham.

En enero tendrá la Copa África con Egipto y podría ser el primero en sacar ventaja a nivel internacional en la carrera por el Balón de Oro.

5 – JULIÁN ÁLVAREZ (MANCHESTER CITY/ARGENTINA)

El inicio de la campaña 2023/24 le ha permitido a Julián Álvarez tener la continuidad que se merece en el once de Pep Guardiola.

Lesiones como las de Kevin De Bruyne, Erling Haaland y Jeremy Doku han ayudado, claro, pero Julián respondió: 10 goles, 8 asistencias, el título en la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes lo respaldan.

Julián es la principal carta ofensiva del City de Guardiola en ausencia del noruego y ya se hace cargo de las pelotas paradas del equipo, sus compañeros lo buscan y él desequilibra y responde con goles.

Premier League, Champions League, FA Cup y Copa América son los campeonatos que disputará Julián Álvarez en la segunda parte de la temporada y si sigue rindiendo como hasta ahora, tendrá chances de convertirse en el nuevo Ballon D’Or.

4 – HARRY KANE (BAYERN MÚNICH/INGLATERRA)

El inglés suma 29 goles en el presente curso y es el máximo goleador desde que inició la temporada, en la que también suma unas 9 asistencias.

Su llegada al Bayern Múnich no ha hecho más que exponer a todo el mundo lo que ya venía haciendo en Tottenham y buscará finalmente sumar algún título en su carrera.

Kane es ya el líder de los bávaros y también el capitán y máximo goleador histórico de la Selección Inglesa, a la que buscará darle el primer título desde la Copa del Mundo 1966.

3 – ERLING HAALAND (MANCHESTER CITY/NORUEGA)

El noruego acaba de ser elegido como el mejor jugador del 2023 por la IFFHS y se perfila para ganar el premio The Best que se entregará a mediados de enero.

Sus 52 goles en el 2023, 22 de los cuales fueron anotados en la presente temporada, no hacen más que demostrar que el noruego es la mayor amenaza ofensiva en el mundo fútbol hoy en día.

A sus 23 años, Haaland mejora temporada tras temporada aunque su ausencia en el Mundial de Clubes y la incapacidad de Noruega de clasificar a la EURO 2024 pueden menguar sus chances.

2 – KYLIAN MBAPPÉ (PSG/FRANCIA)

Parece increíble que Kylian Mbappé, con una Copa del Mundo ya en su palmarés, todavía no haya ganado un Balón de Oro.

El “algún día llegará” podría resultar a finales de esta temporada, ya que a sus 25 años y todavía en el PSG, Mbappe suma 27 goles y 8 asistencias en esta temporada.

La Ligue 1 es un título necesario para que gane el Balón de Oro, pero sus grandes objetivos serán la Champions League y la EURO 2024, con Francia.

1 – JUDE BELLINGHAM (REAL MADRID/INGLATERRA)

Si hay alguien que lidera la carrera al Balón de Oro 2024 al día de hoy, ese es Jude Bellingham. Con apenas 18 años, el inglés se puso la camiseta del Real Madrid y se convirtió en una estrella.

Suma 18 goles siendo volante y otras ocho asistencias, para ser el máximo goleador del Madrid en LALIGA y Champions, con un doblete en el clásico ante Barcelona incluido.

Bellingham ha llenado de esperanzas a los madridistas y, de seguir con este nivel en 2024, será difícil que alguien pueda quitarle el Balón de Oro.

Todo el 2024 por delante

Aún resta media temporada, y aunque los jugadores del Manchester City ya han obtenido dos títulos (Supercopa de Europa y Mundial de Clubes), lo más determinante aún está por disputarse.

Los resultados en la Champions League, EURO 2024 y Copa América serán claves para designar al nuevo ganador del Ballon D’Or, aunque jugadores como Haaland y Salah todavía pueden hacerlo bien en sus clubes para lograr el título