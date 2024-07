Pocos jugadores han sido catalogados como “dueños del juego” a lo largo de la historia del fútbol. Uno de ellos es Lionel Messi, quien dominó el deporte rey durante más de una década casi sin discusión. Además de hacerlo desde la práctica en sí, también lo hizo en cuanto a títulos: hoy es el futbolista más ganador de todos los tiempos, récord que alcanzó en su primer año con Inter Miami.

Tras conquistar la Leagues Cup 2023 con las Garzas, Leo alzó el trofeo n°44 de su carrera y superó a Daniel Alves como el futbolista con más títulos en la historia del deporte rey. Sin embargo, tras la consagración de la Selección Argentina en la Copa América se volvió a abrir el debate acerca de la legitimidad de una de las primeras estrellas que logró la Pulga como profesional: la recordada Supercopa de España 2005.

El FC Barcelona se quedó con la edición 2004-05 de la Liga de España y, para inaugurar la temporada, debió enfrentar al Betis (vigente campeón de la Copa del Rey) para disputar el primer título antes del comienzo de un nuevo certamen doméstico. Para esta serie, que todavía mantenía el formato de ida y vuelta, el por entonces entrenador blaugrana Frank Rijkaard anunció la lista de convocados y Lionel Messi brilló por su ausencia.

Ronaldinho disputando la Supercopa de España 2005 ante Betis.

El DT neerlandés dejó afuera a Leo de la nómina por decisión técnica, al igual que ocurrió con Maxi López. Ambos argentinos formaban parte del plantel profesional, pero el reglamento obligó a Rijkaard a recortar algunos nombres ya que debía presentar una lista de tan solo 18 jugadores. Fue así que el Barcelona salió campeón de la Supercopa sin la presencia de Messi, lo cual abrió el debate tras la contabilización de títulos: ¿Lionel fue campeón?

Si bien Messi integraba aquel equipo, al no haber sido siquiera convocado para enfrentar al Betis por el título, su estrella no sería válida. No obstante, hay quienes le adjudican el título por haber participado de LaLiga que ganó el Blaugrana para acceder a esa Supercopa. Es por eso que, al día de hoy, no hay grandes certezas que indiquen si Lionel tiene 44 o 45 trofeos. Eso sí, números más, números, menos, el récord lo mantiene.

Lógicamente, este dilema no altera el hecho de que el FC Barcelona fue el club que más títulos vio con Lionel Messi como protagonista. 35 (o 34) de sus trofeos le pertenecen a su gloriosa etapa con el club catalán, racha que terminó en 2021 luego de marcharse libre rumbo al Paris Saint-Germain. Ahora, en Inter Miami, Leo busca engrosar su palmarés viviendo su primera experiencia en América.

Todos los títulos que ganó Lionel Messi

FC Barcelona

LaLiga 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19

Supercopa de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018

UEFA Champions League 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15

Copa del Rey 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21

UEFA Supercopa 2009, 2011 y 2015

Mundial de Clubes 2009, 2011 y 2015

Paris Saint-Germain

Ligue 1 2021/22 y 2022/23

Supercopa de Francia 2022

Selección Argentina

Mundial Sub-20 2005

Juegos Olímpicos 2008

Copa América 2021 y 2024

Finalissima 2022

Copa del Mundo 2022

Inter Miami