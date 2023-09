Si hay un fanático que a Lionel Messi no le interesa tener a esta altura de una carrera en que lo ha ganado todo tanto a nivel de clubes como de Selección es Álvaro Morales, periodista guatemalteco radicado en México que ganó popularidad en Argentina por la negativa alzándose como uno de los principales detractores del capitán, especialmente durante el desarrollo del Mundial de Qatar.

Pero lo cierto es que un viejo tuit confirma que el periodista era admirador del mejor futbolista del mundo hasta darse cuenta que, en su caso, volverse un inescrupuloso crítico, escaso de fundamentos pero altamente desafiante, se volvió un mejor negocio.

“El Balón de Oro fue para el papá de todos: Lionel Messi. Los espero en un minuto para discutirlo en Fútbol Picante”, había escrito Álvaro Morales desde su cuenta de Twitter el 11 de enero de 2016, durante la cobertura del galardón entregado por la revista France Football.

Ese viejo tuit fue rescatado por un seguidor en uno de los últimos intentos del periodista de generar polémica en torno a la imagen de Lionel Messi al publicar capturas del video viral en que Migue Granados le da un beso en el cuello para promocionar la nota exclusiva que se emitió ayer en el canal de streaming OLGA.

Al comprobar los tuits de Álvaro Morales pudo confirmarse que el mismo existió y no fue producto de ningún trabajo de edición. Curiosamente, el guatemalteco se encontraba rendido a los pies de Messi cuando este todavía tenía varios detractores en Argentina, poco tiempo después de la desilusión que generó haber perdido la final de la Copa América de 2015 ante Chile.

El gran capitán logró revertir esa situación con los hinchas en su propio país, liderando a un equipo que, tras el fracaso en el Mundial de Rusia bajo conducción de Jorge Sampaoli, encontró en Lionel Scaloni al engranaje que faltaba para conquistar Copa América, Finalísima y Mundial de Qatar.

Messi, el más feliz

En la entrevista que concedió recientemente a OLGA, Lionel Messi confirmó que atraviesa un momento de plena felicidad, en el que se permite disfrutar no solo del fútbol en Inter Miami sino también de su familia mucho más que nunca antes en su carrera. “Hay gente que se me sigue hace mucho y se me nota que estoy contento dentro de la cancha“, manifestó.

Furor por la entrevista de Messi en OLGA

La entrevista que Lionel Messi concedió al canal OLGA desde su casa en Miami, con Migue Granados como host, se estrenó en la mañana de este jueves y fue vista por más de 300 mil personas en vivo y en directo solo en Youtube.