El Barcelona, que al parecer no sale de su nostalgia, recordó en sus redes sociales el amistoso que jugó Lionel Messi contra el Porto en la inauguración del Estadio Do Dragão el 16 de noviembre del 2003, encuentro con el cual el rosarino hizo su primera aparición en el primer equipo comandado por ese entonces por Frank Rijkaard (su debut oficial sería casi un año después, el 16 de octubre contra el Espanyol).

El Blaugrana rememoró aquel momento con un video que fue realmente llamativo. En él se puede ver y escuchar a un Leo de apenas 16 años, acompañado por su padre Jorge Messi y su madre Celia Cuccittini, mirando en un pequeño monitor sus primeros pasos en el elenco de primera y hablando en un castellano en el que se le entrecruzaba el tono argentino con algunas palabras más propias del dialecto español.

”A mi me lo dijo mi padre el jueves a la noche. Le habían avisado que a lo mejor me subían, me llevaban a Oporto, pero que aún no era seguro. Y después le avisaron, le confirmaron que era seguro y él me avisó el jueves a la noche”, empezó el relato de aquel joven Lionel Messi sobre lo que fueron las horas previas a su estreno en el Barça.

Del mismo modo, la que en ese entonces parecía realmente una Pulga, exteriorizó sus sensaciones por haber participado cerca de 15 minutos: ”Todo muy lindo fue porque había muchos jugadores de mucha experiencia como Luis Enrique, Xavi, Rafa Márquez. Había bastantes jugadores que tienen mucha experiencia y jugar al lado de ellos fue muy bueno”.

”Salí a hacer lo mejor posible e intentar marcar un gol y acortar distancias (para ese momento del partido el Porto le ganaba al Barcelona 2 a 0)”, explicó Messi, que se justificó por no haber podido aprovechar la situación que tuvo debajo del arco del Porto: ”La verdad que en ese momento no vi que había mucho espacio, aquí por tele se ve que hay mucho espacio y que tendría que haber shooteado (rematado), pero bueno… En la segunda el control se me fue demasiado largo y el campo estaba demasiado malo y me trabé un poquito”.

¿Cuándo debutó oficialmente Lionel Messi en el Barcelona?

Lionel Messi hizo su debut oficial en el Fútbol Club Barcelona el 16 de octubre del 2004 con 17 años, 3 meses y 22 días. De la mano del entrenador neerlandés Frank Rijkaard, el argentino ingresó por Deco (autor del gol) a los 82 minutos del encuentro en el que el Culé derrotó al Real Club Deportivo Espanyol en el derbi catalán 1 a 0. Fue el primer paso de una historia que englobaría 672 goles en 778 partidos, 35 títulos y siete Balones de Oro entre otros galardones individuales.

¿Cuándo debutó Lionel Messi con el Barcelona en la Champions League?

Frank Rijkaard volvió a confiar en Lionel Messi el 7 de diciembre del 2004 para enfrentar al Shakhtar Donetsk (triunfo del Barcelona 2 a 0) en la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League 2004/2005. De esta forma, Leo hizo su estreno en la máxima competencia a nivel clubes del mundo. Para ese momento ya había acumulado minutos ante el Espanyol en su debut oficial, Osasuna, Gramenet y Málaga.