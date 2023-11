Supo jugar con Lionel Messi en Barcelona durante la temporada 2011-12. Sin embargo, a sus 32 años, decidió retirarse como profesional. Las lesiones lo tuvieron a maltraer y reveló que “el fútbol lo destruyó“. Isaac Cuenca pintaba para ser un jugador veloz y desequilibrante, pero ahora está totalmente alejado. “Quería tener una vida normal“, dijo.

Cuenca anunció su retiro como profesional en octubre pasado tras una carrera de poco más de once años. Debutó en el Barcelona de Pep Guardiola y llegó a jugar con Messi. Luego, pasó por Ajax, Deportivo La Coruña, Bursaspor de Turquía, Granada, Beer Sheva de Israel y los clubes de Japón, Sagan Tosu y Vegalta Sendai.

Durante su carrera, lamentablemente, las lesiones lo tuvieron a maltraer y apenas le permitieron jugar un total de 223 partidos con 26 goles y 22 asistencias. “Llevo seis operaciones de rodilla, todas de la misma. Intenté hacer una recuperación óptima para volver a los terrenos de juego, pero la sexta operación fue muy difícil, sufrí mucho y dije basta“, contó en una entrevista para RAC1.

Estos problemas físicos generaron un duro impacto en lo mental, que también formó parte de la decisión del retiro. Sus palabras en una reciente nota para el diario ARA de Cataluña sobre su nueva vida lejos del fútbol vuelven a poner el ojo en el tema del retiro, las lesiones y lo difícil que es volver a los terrenos de juego.

Isaac Cuenca: “El fútbol me destruyó, pero he renacido”

Los problemas físicos durante los últimos años de su carrera y el hecho de tener varias operaciones quirúrgicas lo llevaron a tomar la decisión de abandonar la actividad futbolística. Cuenca sufría con cada operación que le tocó atravesar, todo por una lesión que data desde 2019 y que lo marcó.

“Solo podía entrenarme una vez por semana y después de los partidos se me ponía la pierna como una pelota. No me recuperaba bien y el médico me animó a que probara una última intervención porque no tenía cartílago y la tibia y el fémur chocaban mucho. Necesitaba dos trasplantes y volví al quirófano, pero no funcionó, así que dejé el fútbol“, reveló sobre su decisión. Y agregó: “Echo de menos el fútbol, pero el dolor físico era tan enorme que decidí que ya era suficiente. Quería tener una vida normal“.

Pese a esta dura confesión sobre su estado físico, este ex delantero español reveló todo lo que le enseñó el deporte. “Lo más importante que me ha enseñado el fútbol es que no todo es como quieres. Si crees que eres muy bueno, hay otro mejor. Y si crees que eres buenísimo, quizás te lesiones y nadie te quiere. A mí me ha puesto en lugares que no me esperaba y mírame ahora, retirado con 30 años“, manifestó.

Por este pensamiento, dio un consejo para todos respecto a su situación. “Si te aferras a algo, puede acabar destruyéndote. Y siento que me ha pasado esto. Si me hubiera retirado año y medio antes, no habría sufrido tanto. Me he aferrado al fútbol y he acabado petando. No podría competir ni en la Kings League. Ahora he renacido“, aseguró.

¿Cómo fue jugar con Lionel Messi en Barcelona?

A pesar del sufrimiento en la parte final de su carrera, Isaac Cuenca rescata la parte buena. Sin lugar a dudas, su mejor momento fue de joven cuando logró compartir equipo con las grandes figuras del Barcelona de Pep Guardiola y se acordó de Lionel Messi. De todas maneras, aseguró que estos primeros partidos fueron difíciles.

“Venía del Sabadell e intentaba disfrutar del césped bien cortado, de los desplazamientos, de los estadios… Pero en el fondo estaba descolocado. Con el tiempo les he entendido porqué aquel equipo tenía mucha presión. Venía de ganarlo todo. Sí que alguna vez flipaba con algunas cosas, pero, ostras, es que eran los mejores del mundo. Leo (Messi), Xavi , Andrés (Iniesta), Víctor (Valdés) ¡Cómo tiraban del carro! Eran una pasada“, sostuvo.

Con Lionel Messi, Cuenca jugó un total de 27 partidos en Barcelona durante la temporada 2011-12. El ‘crack’ argentino marcó dos goles producto de asistencias del ahora ex jugador.