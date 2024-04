Tan mal cayeron en Inter Miami las declaraciones de Fernando Ortiz previas al partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf que hubo recriminaciones al entrenador argentino de Monterrey en la zona de vestuarios, con Lionel Messi involucrado en ese cruce. Sin embargo, lo que sucedió en ese encuentro del que habrían participado también Tata Martino, Jordi Alba y Luis Suárez, dio lugar a relatos diferentes; también a una demanda que habría presentado el club mexicano por la “riña verbal” que allí se produjo.

El primero de los protagonistas en romper el silencio fue precisamente el DT de Rayados, aunque no accedió a dar detalles de lo que pasó. “Lo que sucedió va a quedar ahí. Son todas las cosas que se hablan. Yo no voy a dar ninguna declaración con respecto a eso”, dijo el Tano.

Ortiz también fue consultado sobre la demanda que en Monterrey habrían decidido iniciar contra Inter Miami, pero mantuvo su misma postura: “No estoy para informar algo de eso. No estoy al tanto. No voy a hablar sobre el tema. Es algo que surgió ahí. Mis intenciones siempre fueron las mejores, pero lo dejamos ahí”, manifestó.

Antes de tener que pensar en la revancha ante Inter Miami, que sin dudas se desarrollará en un escenario caliente por todo lo sucedido, Rayados deberá enfrentar este sábado a Cruz Azul para buscar mantener el liderazgo que comparte con América. “Ya veremos cómo plantear la revancha. Fue un viaje largo. Pondremos lo mejor para enfrentar a Cruz Azul”, dijo el DT.

Las declaraciones de Ortiz que habían calentado el ambiente

Las palabras de Fernando Ortiz que no cayeron nada bien en Inter Miami habían dado lugar a las especulaciones sobre la posibilidad de que en Concacaf buscaran favorecer al equipo estadounidense, especialmente por el propio peso de la figura de Lionel Messi.

“Espero que los chicos entiendan que es un jugador más, entiendan que es un rival más, porque después viene lo otro. El árbitro, el marco, la gente; el chico, Lionel, que está mas pendiente quizás de lo que sufre, que no juega tanto; todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?”, planteó en entrevista con Santiago Fourcade.

Y agregó: “Obvio que me preocupa el entorno. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio está ahí. Que el negocio no va por el lado de Monterrey lo sabemos todos, no es que esté diciendo algo que no conozcamos todos. Entiendo el negocio, sí. No lo comparto”.