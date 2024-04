Aunque la presencia de Lionel Messi en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf todavía no fue confirmada por Inter Miami, en Monterrey ya parecen haber comenzado a tejer una teoría conspirativa relacionada a la influencia que podría tener todo lo que genera el ocho veces ganador del Balón de Oro en el desarrollo de la serie.

Curiosamente, quien se encargó de plantearlo fue el entrenador argentino Fernando Ortiz al asegurar que tiene muchas más preocupaciones que las ligadas a lo que puede producir el capitán en el plano exclusivamente futbolístico. “Espero que los chicos entiendan que es un rival más, un jugador más. Porque después viene todo lo otro. El árbitro, el marco, la gente. Todo lo que rodea a Messi puede generar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro?”, dijo en diálogo con Santiago Fourcade.

Y explicó: “Me preocupa el entorno, obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio no va por nuestro lado. Eso lo sabemos todos. No estoy diciendo algo que no conozcamos. Lo entiendo, pero no lo comparto. Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Deportivamente, le voy a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”.

Más allá de haber defendido la camiseta de numerosos equipos argentinos como futbolista, incluidos Boca, San Lorenzo y Racing; Fernando Ortiz realizó en el exterior toda su carrera como entrenador, que inició en 2017 con Sol de América de Paraguay y que tras un paso por América de México lo encuentra desde el año pasado al frente de los Rayados de Monterrey.

El partido de ida de cuartos de final en que Inter Miami será local ante el equipo mexicano se disputará este miércoles desde las 21.00 (Hora de Argentina); mientras que la revancha está programada para el miércoles 10 de abril en suelo regiomontano.

¿Qué dijo Martino sobre la presencia de Messi?

Aunque Martino había anunciado que este martes confirmaría o no la presencia de Lionel Messi en el duelo ante Monterrey, en rueda de prensa prolongó el misterio hasta el día de partido. “Tanto Leo (Messi) como Nico (Freire), definiremos mañana para qué están. En el caso de Serhiy (Kryvtsov), está descartado”, manifestó.

Y agregó: “Lo principal es que Leo ha tenido una lesión y nosotros tenemos que manejar los tiempos. Jugamos un partido muy importante mañana, pero estamos en abril y todo esto recién empieza. Entonces, lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Determinaremos lo que sea mejor para él y cualquier otro jugador”.

Luis Suárez dijo que la búsqueda será la misma con o sin Messi

Aunque pocos conocen mejor que Luis Suárez de la ventaja que da jugar con Lionel Messi en el equipo, se encargó de avisar que las intenciones del Inter Miami serán las mismas con o sin él. “Obviamente es un jugador que hace la diferencia. Esperaremos hasta mañana. Si no está, intentaremos hacerlo como el otro día, ganar sin él. Si está lo disfrutaremos y aprovecharemos al máximo”, dijo el uruguayo.