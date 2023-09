En Toronto FC, equipo que se ubica en la última posición de la Conferencia Este de la MLS, saben que es muy diferente enfrentar a Inter Miami sin Lionel Messi que hacerlo con él. De hecho, el equipo que conduce Tata Martino viene de sufrir una dura derrota 5-2 ante Atlanta United en ausencia del capitán.

Sin embargo, hay un futbolista del equipo canadiense que se muere de ganas de que La Pulga, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar, sume aunque sea algunos minutos. Se rata de Franco Ibarra, mediocampista de 22 años surgido en Argentinos Juniors que arribó a Toronto tras un paso por Atlanta.

“En Toronto está difícil la situación, estamos últimos en la tabla. Pero ojalá que Messi juegue un rato hoy contra nosotros. Es mi ídolo, lo amo. Es algo que no se puede explicar. Es increíble lo que juega, hace las cosas muy fácil. Yo no podía entender cuando la gente lo criticaba”, dijo en diálogo con D Sports Radio.

Cabe destacare que la presencia del mejor futbolista del mundo en el partido ante Toronto estuvo en duda hasta este mismo miércoles. Sin embargo, el periodista Federico Bueno confirmó que sumará minutos, sin saber todavía si lo hará como titular o iniciará el partido entre los suplentes.

Messi, el nombre clave de Inter Miami

Con once goles convertidos en los once partidos disputados con la camiseta de Inter Miami, Messi se convirtió en una pieza clave para las Garzas al punto que, con él dentro de la convocatoria, los dirigidos por Martino no conocen la derrota.

A una semana de buscar un nuevo título

Con el partido ante Toronto y Orlando City como los dos próximos encuentros, el 27 de septiembre llegará una nueva oportunidad de gritar campeón para Lionel Messi ya que Inter Miami jugará la final de la US Open Cup frente al Dynamo de Houston.

¿Cómo ver los partidos de Messi con Inter Miami?

Los encuentros de la Major League Soccer y los torneos que dispute el equipo de Lionel Messi se ven en vivo y en exclusiva por Apple TV