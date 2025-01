La reflexión de Cafú sobre Neymar y Brasil que lo equipara con Messi antes de ganar su primer título con Argentina

Los casi 23 años de sequía que acumula la Selección de Brasil en cuanto a la conquista de Mundiales de fútbol se refiera, lo que no evita que siga siendo la más ganadora de la historia, han puesto a Neymar en una posición incómoda por ser la gran estrella que ha prevalecido durante buena parte de esos años.

Algo muy similar le había sucedido a Lionel Messi hasta que Argentina pudo conquistar la primera Copa América del ciclo de Lionel Scaloni como DT, en 2021, y poco más de un año después alcanzar la gloria máxima con la coronación definitiva en el Mundial de Qatar.

Un análisis reciente del bicampeón mundial Cafú sobre el presente de la Selección de Brasil y su panorama de cara a la Copa del Mundo de 2026 invitó a recordar aquellos cuestionamientos que vivió Messi con la celeste y blanca, pero con Neymar bajo la lupa.

“Hemos dependido de un solo jugador desde hace 14 años. Neymar es nuestro mejor jugador, nuestro mayor ídolo y el que sabemos que puede solucionar los problemas en cualquier momento. Pero sabemos que si dependes de un solo jugador no ganarás el Mundial. Es imposible“, expresó el cuatro veces mundialista con La Canarinha en entrevista con Globo Esporte.

¿Encontrará Neymar con la Selección de Brasil el final feliz que tuvo Messi con Argentina?

En la visión de Cafú, la misión de Dorival Junior de cara al próximo Mundial será rodear a Neymar de futbolistas que lo potencien, pero que no sean dependientes de su aporte. En Sudamérica, parte del éxito de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina ha sido encontrar ese ensamblaje del equipo a Messi y viceversa.

Cafú respaldó la candidatura de Ronaldo a la CBF

A la hora de potenciar a los talentos que nunca ha dejado de producir el fútbol brasileño, Cafú no cree que la solución sea ir en busca de entrenadores extranjeros de la talla de Carlo Ancelotti o Josep Guardiola. Por el contrario, entiende que deben asumir mayores responsabilidades aquellos exjugadores de los últimos años dorados de la Selección a nivel mundial.

Por esa razón cree que Ronaldo podría ser una alternativa interesante para dirigir los mandos de la Confederación Brasileña de Fútbol. “El solo hecho de que haya presentado su candidatura ya demuestra que quiere cambiar algo. Si puede convertirse en presidente de la CBF, se abrirá espacio para que otros (ex) jugadores creen una comisión, lo que realmente puede hacer algo bueno para el fútbol“, señaló.

Y sobre su preferencia por los entrenadores brasileños, agregó: “Si me traes a Guardiola, Abel, Jorge Jesús, Ancelotti o cualquier otro entrenador para la selección brasileña, le darás al menos cuatro años. No vas a contratar a estos entrenadores después de 2026 y despedirlos después de un año si pierden cuatro o cinco juegos, ¿verdad? No, porque es extranjero. Entonces, no envíes al brasileño. Entonces, dale a nuestro entrenador brasileño capacidad, calidad y tranquilidad para trabajar. Verás de lo que es capaz de hacer”.

