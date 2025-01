El contratiempo extradeportivo que padece Mascherano y puede complicar el 2025 de Messi con Inter Miami

Inter Miami afronta este miércoles 29 de enero su segundo partido amistoso de pretemporada. Luego del triunfo por penales ante el América de México en Las Vegas, viajó a Perú para medirse ante Universitario con buena parte de su plantel a disposición, incluyendo a Lionel Messi, su máxima figura. Sin embargo, para este duelo, Javier Mascherano continúa con un gran contratiempo que perjudica su planificación y lo que puede ser el 2025 del equipo.

Cuando Mascherano asumió como nuevo director técnico del Inter Miami, en reemplazo de Gerardo Martino, uno de sus pedidos desesperados fue que la dirigencia acelere con los fichajes de mercado. Es que el plantel sufrió varias bajas y no llegaron sus reemplazos para el inicio de pretemporada. El ‘Jefecito’ llegó a decir que contaba con pocos jugadores en ciertas posiciones.

Luego de este ‘reclamo’, la dirigencia aceleró con algunos nombres que lograron cerrar tanto en el ataque como en la defensa, e incluso, en el arco. Llegaron nombres como Tadeo Allende, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Telasco Segovia y Rocco Ríos Novo, entre otros. Todavía se espera alguna cara nueva para los próximos días.

Mascherano no puede contar con la mayoría de los refuerzos de Inter Miami ante Universitario

Si bien el nuevo técnico argentino del Inter Miami podrá contar con algunos jugadores con los que no contó ante América, como son los casos de David Martínez y Óscar Ustari, para este encuentro ante Universitario, sigue sin contar con sus refuerzos.

Los casos de Allende, Segovia, Luján y Falcón preocupan a Mascherano, ya que están en trámites de documentación de trabajo para estar en los Estados Unidos durante la temporada. Sin embargo, el ‘Jefecito’ sigue sin poder tenerlos en los partidos de preparación.

Este es uno de los motivos por los cuales Mascherano también se quejó a comienzos de pretemporada de la falta de refuerzos del Inter Miami. Ahora que ya se cerraron sus llegadas, deben esperar por la documentación adecuada para poder trabajar en territorio estadounidense. Hasta que esto no ocurra no pueden participar de estos amistosos, en donde el ex DT de la Sub 20 de Argentina sigue probando de cara a la dura temporada 2025.

Sin los refuerzos, Mascherano no puede probar variantes en Inter Miami

Inter Miami contará con los mismos jugadores que ya participaron ante América. Por lo tanto, todavía no podrá probar con los refuerzos que han llegado en este mercado de enero, lo que afecta la planificación para lo que será un 2025 en donde las ‘Garzas’ deberán afrontar varias competencias.

Una vez que arranque la temporada, deberán afrontar rápidamente la Copa de Campeones de la CONCACAF con Sporting Kansas City como el primer oponente en 16avos de final. A esto se le sumará la temporada de la MLS en donde Inter Miami deberá repetir su trabajo de 2024 en la temporada regular (ganador de la Supporters’ Shield) y mejorar en los Playoffs por la MLS Cup (el año pasado cayó ante Atlanta United).

Por supuesto, uno de los grandes objetivos es el Mundial de Clubes 2025 donde el conjunto de la Florida actuará como anfitrión. Y, por último, tal como se confirmó en las últimas horas, participará de la Leagues Cup luego de este torneo de la FIFA. Así, en total, disputará cuatro certámenes en el año.

Y con tanta cantidad de partidos que tendrá en 2025 resulta imprescindible tener múltiples variantes en el plantel. Pero, Mascherano sigue sin poder probar con los nuevos y faltan sólo algunos amistosos antes del arranque del año oficial el próximo 18 de febrero ante Sporting KC.

