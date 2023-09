Con un cansancio notable y lógico por la gran cantidad de partidos que jugó desde que pisó los Estados Unidos, a Lionel Messi le llegaron varios días de merecido descanso y, teniendo en cuenta que Inter Miami tendrá ocho partidos en un mes, Martino analizaba cuidar al 10.

Sin estar presente durante la dura derrota ante Atlanta United, todos especularon con que Martino cuide a Messi hasta al menos el próximo partido. Sin embargo, según confirmaron en la previa al partido con Toronto, el Tata decidió que el 10 tenga minutos.

En base a la información de Fede Bueno desde Miami, Tata Martino utilizará a Lionel Messi en el partido contra Toronto por una nueva fecha de la MLS. Sin embargo, lo que resta definir es cuánto tiempo tendrá el capitán de la Selección en cancha.

Con la vuelta a los entrenamientos en estos últimos días, es casi una confirmación que Messi no jugará los 90 minutos durante la fecha 33 de la liga. Pero al estar solo a siete puntos del DC United, con dos partidos menos, creen que es el momento de descontar.

La racha de Messi en el Inter Miami

Con once goles convertidos en los once partidos disputados con la camiseta de Inter Miami, Messi se convirtió en una pieza clave para las Garzas al punto de que, con él dentro de la convocatoria, los dirigidos por Martino no conocen la derrota.

Messi tendrá una nueva chance de ser campeón con Inter Miami

Con el partido ante Toronto y Orlando City como los dos próximos encuentros, el 27 de septiembre llegará una nueva oportunidad de gritar campeón para Lionel Messi ya que Inter Miami jugará la final de la US Open Cup frente al Dynamo de Houston.