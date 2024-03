El pasado jueves 7 de marzo, Leo Messi junto a Luis Suárez, Busquets y compañía tuvieron su debut con Inter Miami en la Concachampions ingresando desde los octavos final. El rival fue Nashville SC en la ciudad homónima de Tennessee. Allí, en lo que fue el duelo de ida, los dirigidos por Gerardo Martino lograron el empate en la agonía del encuentro cuando Suárez puso el 2 a 2 definitivo.

Anteriormente, Messi había anotado el descuento parcial, ya que Nashville supo estar dos goles arriba en el encuentro. Ahora, la llave quedó abierta para que se defina este miércoles en Miami, en un partido que disputará a las 21:15 y se podrá ver a través de Star +.

Allí, más allá del cotejo que definirá a quien pase a cuartos de final en la Liga de Campeones de la CONCACAF, se repetirá un cruce que se dio en el duelo de ida y que paralizó varios corazones. Es que en la finalización del primer partido entre sí, Messi sufrió una brutal patada de parte de Lukas MacNaughton, quien ejerce como defensor central en Nashville.

La Concachampions y los partidos de Inter Miami se viven en Star +

El canadiense de 29 años despejó una pelota a falta de 13 minutos para el final del partido y dejó la pierna estirada cuando se acercó el capitán de Inter Miami, provocando un durísimo planchazo que pudo haber lesionado de gravedad al campeón del mundo. MacNaughton no recibió siqueira tarjeta amarilla, y el encuentro se reanudó luego de que atendieran a Messi en el campo de juego.

Este martes, en la previa del encuentro de vuelta en Fort Lauderlade, tanto el entrenador de Nashville -Gary Smith- como el propio Lukas MacNaughton palpitaron la previa de la definición de los octavos de final de la Concachampions. En la conferencia de prensa, el defensor recordó aquella patada, dejando una respuesta sorpresiva.

MacNaughton y una respuesta sobradora ante la patada a Leo Messi

“He barrido suficientes jugadores en mi carrera y es lo que es, solo una barrida más“, sentenció contundentemente el zaguero oriundo de Canadá cuando le preguntaron por aquella patada a Messi. Además, se expresó acerca del maltrato que recibió en redes sociales por casi lesionar al ídolo de varias generaciones. “¿Abuso en las redes? Es lo mismo en todos lados, es gente online. Estoy listo para jugar, no me afecta a mí“, esbozó. ¡Picante!

¿Dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC por la Concachampions?

El encuentro entre los de Tata Martino, Messi y compañía y el equipo de Tennessee se dará este miércoles en Miami a las 21:15 y podrá verse a través de Star +, así como también toda la Liga de Campeones de la Concacaf.

El posible XI de Inter Miami ante Nashville SC

De no mediar inconvenientes, Gerardo Martino repetirá el equipo que fue titular en la ida en Nashville. Siendo así, el XI estaría conformado por Drake Callender; Julian Gressel, Tomás Avilés, Sergey Krivtsov, Nicolás Freire, Noah Allen; Federico Redondo, Sergio Busquets, Diego Gómez; Lionel Messi y Luis Suárez.

La patada de MacNaughton a Messi