Lionel Messi tuvo que pedir el cambio en la goleada de Inter Miami sobre Toronto FC, el último miércoles, y generó una señal de alarma entre todos sus fanáticos, como así también en Gerardo Martino, su entrenador en el club estadounidense.

Sin duda alguna, Lionel Scaloni también se preocupó por el estado físico del capitán de la Selección Argentina, ya que así como se perderá el partido del domingo frente a Orlando City, teme que el rosarino se ausente en la próxima doble jornada de las Eliminatorias CONMEBOL.

En la antesala a lo que será el Clásico del Sol, que se llevará a cabo este domingo 24 de septiembre a las 20:30 de Argentina, fue el propio Martino quien se refirió al estado físico de Messi. Y claro, también tiene que ver con que el miércoles 27 del mismo mes se llevará a cabo la final de la US Open Cup ante Dynamo Houston.

“En principio, Leo está con el tema de la cicatriz vieja y Jordi Alba, con una fatiga muscular. Iremos evaluándolos día a día”, aseveró el Tata en plena conferencia de prensa. Y amplió: “No he vuelvo a hablar con él desde el partido. Ayer tuvimos día libre y hoy no lo he visto. Me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido, de saber cuándo parar” .

Con respecto a lo que será la recuperación de la Pulga, Martino fue muy claro: “Me parece muy prudente que a esta altura de su carrera él lo ejercite más que nunca. Queremos ver mucho más tiempo a Messi en las canchas y en ese sentido tengo que ayudarlo”, concluyó.

El historial de lesiones recientes de Messi

Temporada Lesión Origen Regreso Días de baja 23/24 ¿Lesión muscular? 20/09/2023 – – 22/23 Problemas de rodilla 08/02/2023 13/02/2023 5 dias 22/23 Descanso 26/12/2022 03/01/2023 8 dias 22/23 Problemas del talón de Aquiles 05/11/2022 07/11/2022 2 dias 22/23 Problemas de pantorrillas 05/10/2022 13/10/2022 8 dias 21/22 Gripe 17/03/2022 24/03/2022 7 dias 21/22 Cuarentena 06/01/2022 20/01/2022 14 dias 21/22 Cuarentena 06/01/2022 20/01/2022 14 dias 21/22 Coronavirus 01/01/2022 05/01/2022 4 dias 21/22 Problemas de rodilla 29/10/2021 11/11/2021 13 dias 21/22 Moretón 20/09/2021 27/09/2021 7 dias 21/22 Déficit de entrenamiento 01/08/2021 26/08/2021 25 dias 20/21 Lesión de muslo 12/01/2021 15/01/2021 3 dias 20/21 Lesión de tobillo 23/12/2020 01/01/2021 9 dias 19/20 Molestias en los aductores 25/09/2019 01/10/2019 6 dias

