Javier Milei se pronunció luego del ataque a una de las mansiones de Lionel Messi de parte de un grupo de activistas. El presidente apuntó contra “los comunistas” y se solidarizó con la familia del 10, en un escrito publicado en sus redes sociales.

“En España, los comunistas que quieren ‘asesinar a los ricos y abolir la policía para terminar con el cambio climático’ vandalizaron una casa de Lionel Messi y su familia“, comenzó escribiendo el jefe de Estado en ‘X’, donde cuenta con más de 3 millones de seguidores.

Y continuó: “Me solidarizo con la familia Messi por este cobarde y delirante suceso y le solicito al gobierno de Pedro Sanchez que garantice la seguridad de los ciudadanos argentinos que habitan en el Reino de España“.

“El comunismo es una ideología fomentada por la envidia, el odio y el resentimiento hacia los exitosos. No tiene lugar en el mundo libre y civilizado“, escribió Milei, concluyendo su mensaje. “Viva la libertad carajo“, remató.

Por qué vandalizaron la casa de Messi en Ibiza

El grupo de activistas climáticos del colectivo “Futuro Vegetal“, ingresó en la vivienda del 10 el martes 6 de agosto y vandalizó la fachada del inmueble con pintura roja y negra. Además, desplegaron una pancarta con el mensaje “Help the Planet – Eat the Rich – Abolish the Police” (la traducción literal sería: ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía).

La justificación que dieron por su accionar es porque aseguran que la mansión es una contrucción ilegal y que su adquisición es una muestras de cómo la ley no se aplica igual a todos. Además, señalaron anomalías en los “movimientos de tierra, realización de bancales, cambios en la topografía del terreno y excavaciones para instalaciones“.