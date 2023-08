Este viernes, desde las 21.30, el Inter Miami buscará dar otro gran paso en el fútbol de CONCACAF disputando los cuartos de final de la Leagues Cup ante Charlotte FC y buscando dar continuidad a la racha perfecta que ha hilvanado desde el arribo al equipo de Lionel Messi.

En la previa de ese encuentro que podrá seguirse en vivo y en directo por Apple TV, el venezolano Josef Martínez hizo referencia precisamente ha cómo ha sido la relación del crack argentino con el resto de un plantel al que parecería haberse integrado a la perfección desde el primer día, trasladando ese buen clima al terreno de juego.

“La relación con él es muy tranquila, muy natural. Obviamente le damos su espacio, sabemos que quiere disfrutar y lo está disfrutando. Nosotros también estamos disfrutando de él. Creo que han sido días positivos pata todos. Para la ciudad, para el equipo. Y se ven los resultados”, manifestó.

Habiéndose convertido en uno de los principales socios que Lionel Messi tiene en el ataque de Inter Miami, el venezolano fue consultado también por su relación personal con el capitán: “Yo no sé si es amistad, porque todos somos compañeros. Pero sí compartimos el mismo objetivo. Él vino con muchas ganas de seguir ganando cosas”, resaltó.

Y concluyó: “Nosotros estamos para ayudarlo, porque queremos disfrutar pero también aprender de una de las personas más exitosas del mundo y estamos muy contentos de tenerlo con nosotros”.

¿Pueden Franco Armani y Enzo Pérez reforzar a Inter Miami?

Gerardo Martino hizo referencia al rumor que involucró a Franco Armani y Enzo Pérez, futbolistas de River, con un posible arribo a Inter Miami. Si bien valoró a los dos como profesionales, aclaró que no es algo que haya surgido ni de un pedido suyo ni de alguna negociación iniciada por el club.

“El libro de pases acá cerró y desconozco, no digo de lo que se habla en Argentina, fundamentalmente digo en Buenos Aires. En 30 días podríamos haber armado entre cuatro y cinco equipos diferentes con todo lo que se dice y el problema es que, después, a mí me toca aclarar cosas que no genero. En este caso, la realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”, manifestó el Tata.

¿Cuándo y dónde juegan Inter Miami vs Charlotte?

El compromiso se llevará a cabo este viernes 11 de agosto, desde el DRV PNK Stadium​ (Fort Lauderdale, EEUU), a partir de las 21.30 hora Argentina, en el marco de los cuartos de final de la Leagues Cup de la CONCACAF.

¿Dónde ver los partidos de Lionel Messi con Inter Miami?

El cruce copero se podrá seguir EN VIVO en Argentina de manera exclusiva en forma online, vía streaming, a través de la plataforma Apple TV. Para suscribirte al sitio que televisa todos los partidos del torneo, tenés que ingresar a este enlace.