A River le ofrecieron un ex compañero de Messi para reemplazar a Rondón

Después de lo que fue la salida de Salomón Rondón, los dirigentes de River comenzaron a buscar diferentes alternativas para reemplazarlo. Claro, Martín Demichelis necesita tener jerarquía dentro del plantel para poder ganar la próxima CONMEBOL Libertadores. Y después de varios apellidos que surgieron, apareció la chance de incorporar a un jugador que fue compañero de Lionel Messi.

Aparecieron las chances de repatriar a Rafael Santos Borré, también a Lucas Alario e incluso sonó el uruguayo Matías Arezzo, que ya había estado en la órbita del Millonario. Sin embargo, el futbolista que ofrecieron en las últimas horas fue Josef Martínez, ex compañero de Messi en Inter Miami .

Luego de que finalizara su contrato con el elenco estadounidense, y con un futuro incierto, el venezolano está buscando un equipo en el que pueda seguir rompiendo redes. “A River le ofrecen jugadores todos los días. Por ejemplo a Josef Martínez (Inter Miami), pero tengo entendido que no les interesó”, aseguró el periodista Hernán Castillo en su cuenta de Twitter, dejando bien en claro que el ex Atlanta United no llegará al elenco de Demichelis.

Por el momento, los directivos del Millonario no tienen pensado incorporar a Martínez, que tiene 30 años y a lo largo de toda su carrera supo lucir camisetas como las de Torino, Caracas FC y BSC Young Boys, donde alcanzó los 176 goles en 398 partidos oficiales.

¿Cuántos goles hizo Josef Martínez con la Selección de Venezuela?

Tras debutar en la Selección de Venezuela el 7 de agosto de 2011, Josef Martínez afrontó 66 partidos y convirtió 14 goles.

Los números de Josef Martínez en Inter Miami

Josef Martínez finalizó su estadía en Inter Miami con un salario anual de 4.391.667 dólares, siendo el segundo mejor pago del plantel tan solo por detrás de Lionel Messi.

En cuanto a su producción futbolística, el delantero venezolano convirtió 12 goles, aportó 3 asistencias y afrontó 2570 minutos en 40 partidos disputados.